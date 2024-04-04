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اجتياح قرية قرب رام الله

4/4/2024 11:29:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس عميره هاس
بضع عشرات من الإسرائيليين قاموا في يوم السبت الماضي باقتحام أراضي قرية مخماس في جنوب شرق رام الله. شهود عيان قالوا إن الغزاة – بعضهم كانوا مسلحين بالبنادق وبعضهم كانوا ملثمين وواحد منهم كان يرتدي الزي العسكري – قاموا بإبعاد السكان من المكان بواسطة التهديد بالسلاح، وبعد ذلك قاموا بمهاجمتهم بقضبان من الحديد والعصي وحتى بالنار الحية. وحسب اقوال الشهود فقد أصيب ثلاثة مواطنين وآخران أصيبا بسبب رشق الحجارة من قبل المهاجمين، بعض الجرحى احتاجوا الى العلاج في المستشفى.
مصدر امني قال للصحيفة بأن الشخص الذي كان يرتدي الزي العسكري، شخصه السكان، هو مسؤول الأمن في مستوطنة معاليه مخماس، والآخرون الذين كانوا يحملون السلاح هم جنود احتياط كانوا في إجازة.
معاليه مخماس توجد شرق قرية مخماس، من هذه المستوطنة خرجت عدة بؤر غير قانونية، الأكثر قربا منها لمخماس هي بؤرة نفيه ايرز التي أقيمت في بداية سنوات الالفين، ونحلات تسفي التي أقيمت في 2022 على يد طلاب المدرسة الدينية "مركاز هراب"، هذه البؤرة تم هدمها عدة مرات في السابق من قبل الإدارة المدنية، ولكن مؤسسيها عادوا وقاموا ببنائها، سكانها شقوا طريق اليها وهم يمتلكون قطيع اغنام، وفي الزيارة التي جرت في بداية الأسبوع تمت مشاهدتهم وهم يعملون على توسيع وتسوية الأرض. شاهد عيان وهو مصطفى أبو صيام قال للصحيفة بأنه لاحظ بين المهاجمين شخصا يعيش في نحلات تسفي، الذي لم يكن مسلح.
حسب الشهادات التي وصلت الى "هآرتس" فانه في الساعة 17:30 نفس يوم السبت لاحظ بعض السكان اشخاصا يتجولون فوق تلة توجد في أراضي القرية الزراعية، حسب قولهم هم خافوا من أن يضر هؤلاء المقتحمون المجهولون أشجار الزيتون وحقل القمح الموجود في المكان، وأيضا من وضع فيه يقتربون من بيوت القرية. لذلك سارعوا الى استيضاح ما يحدث. السكان الذين اقتربوا من المكان لاحظوا في مرحلة ما عدد من المقتحمين وهم يغطسون في بئر توجد في حقل زيتون لأخوين من القرية يحملان الجنسية الاميركية، الحقل يوجد على بعد مئات الأمتار عن اكواخ نحلات تسفي.
حسب اقوال أبو صيام، الصيدلي ابن 36، فان الأشخاص الذين كانوا في البئر خرجوا منها وبعضهم غطوا وجوههم بالقمصان، وقد أضاف بأنهم بدأوا في الصعود وهم يصرخون على السكان، وبعضهم، الذين كانوا يحملون السلاح، بدأوا يطلقون النار في الهواء، لذلك، السكان فضلوا العودة، وقد انضم لمجموعة الإسرائيليين الأولى التي وصلت الى القرية في وقت لاحق آخرون، الذين انتشروا فوق التلة، في هذه المرحلة لاحظ السكان شخصا يرتدي الزي العسكري، الذي صوب نحوهم البندقية وتقدم اليهم وهو يصرخ. حسب قولهم هم اعتقدوا بأنه يقوم بتشجيع الإسرائيليين الآخرين على التقدم نحوهم معه، في الوقت الذي كانوا فيه في طريق العودة الى بيوتهم.
"نحن عدنا الى القرية وهم وراءنا، طوال الوقت اقتربوا منا"، قال للصحيفة سمحان أبو علي (55 سنة). "لم نتمكن من الابتعاد عنهم، نحن عدنا الى القرية وهم في اعقابنا". أبو علي قدر أنه كان هناك حوالي 30 إسرائيلي، وحسب قوله بعضهم اطلقوا النار في الهواء، الفيلم الذي وثقه احد السكان يظهر الإسرائيليين وبينهم شخص يرتدي الزي العسكري، وهم ينزلون عن التلة نحو الشارع، حيث كان بعضهم يصوبون البنادق نحوهم بشكل مهدد. أبو علي أضاف بأنه في الساعة 18:30، أي قبل نصف ساعة على موعد الإفطار، لاحظ فتى أصيب في قدمه باطلاق نار، "تقدمت نحوه لإنقاذه"، قال: "شاهدت أنهم ينوون ضربه وهو مرمي على الأرض، عندها هاجمني أحدهم وضربني بقضيب حديد على رأسي، فقدت الوعي ووجدت نفسي على الأرض، هم استمروا في ضربي". هو قدر بأنه في هذه المرحلة فقد وعيه، لأنه بعد ذلك قال "وجدت نفسي بين الشباب الذين قاموا بحملي". شهود عيان قالوا للصحيفة بأن 3 – 4 إسرائيليين هاجموا أبو علي، وأنه عندما كان مرميا على الأرض قام احدهم بضربه بعصا وفيما بعد بحجر. إسرائيليون آخرون اطلقوا النار في الهواء ومنعوا السكان من الاقتراب. احد الإسرائيليين قام بضرب مقتضى بعصا، ابن أبو علي، وكسر يده.
في الساعة 18:45 تقريبا وصل جنود الى المكان. "لقد اعتقدوا أن هناك إسرائيلي مصاب"، قدر أبو صيام. الشرطة وموظفو التنسيق والارتباط لم يأتوا الى المكان. عدد من السكان قاموا بنقل المصابين الثلاثة في سيارة خاصة الى خارج القرية. وخلال السفر نقلوا الى سيارة اسعاف. الثلاثة أجريت لهم عمليات جراحية في مستشفى في رام الله. أبو علي الذي خرج من المستشفى مساء أول من أمس قال للصحيفة في محادثة فيديو أمس بأنه أصيب برأسه واحتاج الى 10 قطب. المهاجمون كسروا يده اليسرى واحتاج الى وضع قضيب بلاتين في ذراعه، ونتيجة الضرب والسقوط عانى من انفكام في مفصل الكتف الأيمن.
هذا ليس الاعتداء الأول في مخماس. مساء 23 آذار 2022 اقتحم عدد من الإسرائيليين الملثمين الحي الشمالي في القرية وقاموا بتحطيم نوافذ أحد البيوت وزجاج السيارات واعطبوا حوالي 17 سيارة. في القرية يتحدثون أيضا عن أشجار قام مجهولون باقتلاعها في السنوات الأخيرة. عبدالرحمن الحاج، احد أصحاب البئر والحقل، قال للصحيفة إنه بسبب القرب من البؤر الاستيطانية والخوف من سكانها المسلحين فانه في السنتين الأخيرتين لا يتمكن من القدوم الى حقل الزيتون الذي يملكه.
سكان آخرون في القرية قالوا إنهم في السنوات الأخيرة لا يمكنهم الوصول الى حقولهم بسبب قربها من البؤرة الاستيطانية نفيه ايرز. الرعاة في القرية يخافون من الابتعاد مع قطعانهم نحو الشرق، لأنه في السابق كانت عدة احداث تم تهديدهم فيها من قبل أصحاب قطعان إسرائيليين، وحتى أنهم طردوهم من مناطق الرعي.

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