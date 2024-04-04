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الرقم الأكثر سرية

4/4/2024 11:29:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس يوسي كلاين

الرقم الأكثر سرية في البلاد هو 34 ألف. محظور التحدث عنه ومحظور ذكره. وإذا خرج بالخطأ من فم أي شخص في هيئة معينة فيجب عليه أن يضيف بازدراء "حسب المصادر الفلسطينية". 34 ألف هو عدد القتلى في غزة حسب المصادر الفلسطينية. بالنسبة لنا لا يوجد أي مصدر آخر. وبالنسبة لنا نحن لا نقوم بإحصاء عدد الذين قمنا بقتلهم. إما أننا لم نقتل أي أحد أو أن جميع القتلى، لا يهم عددهم، هم مقاتلون . ما المخيف إذا في هذا الرقم؟ لماذا لا توجد مصادر خاصة بنا حول عدد القتلى.
الرقم 34 ألف هو رقم مشوش. نحن لا نعرف إذا كان يجب التفاخر به أو الخجل منه. ولكن هذا أصبح أقل أهمية، لأن الحكم صدر. لقد تمت إدانتنا. نحن أصبحنا في مرحلة مناقشة العقاب. من قتل المقاتلين تمت تبرئتنا. وتمت إدانتنا بقتل النساء والأطفال. إلى جانب الاعتراف بالتهمة طرحنا ظروف مخففة: قتل وحشي لرجال ونساء وأطفال واغتصاب وسلب واختطاف. العالم سيقرر إذا كانت هذه الظروف تبرر النتائج. العالم سيقرر هل الضحية ستتم إدانتها بقتل من كان يعذبها. العالم أيضا سيقرر إذا كان الحديث يدور عن الانتقام أو عن الدفاع عن النفس.
الفرق بين الانتقام والدفاع عن النفس هو الفرق بين الـ 13 ألف قتيل (حسب المصادر الفلسطينية) وبين الـ 9 آلاف طفل والـ 6 آلاف امرأة قتلى. قتل المهاجمين هو دفاع عن النفس. قتل النساء والأطفال هو انتقام. نحن نتفاخر بالدفاع عن النفس وننفي الانتقام. الانتقام هو للمتهورين وليس لدولة سليمة. الآن اذهب وأقنع العالم بأنك بهذه الطريقة أنت تدافع عن نفسك. هذا حوار طرشان. العالم يتساءل عن الدمار والجوع ونحن نرد بوصف عمليات اغتصاب مخيفة.
ربما خوفا من أن نكتشف أن صور الدمار والقتل بالذات تسرنا بالفعل؟ أو العكس: صور الدمار والجوع ستثير فينا الشعور بالذنب. أو حتى الأسوأ من ذلك: التعاطف مع العدو سيضر بدافعية قتله. وربما تذكرنا صور الدمار أن من قام بدك غزة هم جنودنا الأبطال وطيارونا المثيرون للإعجاب، الذين حرصنا دائما على الفصل بينهم وبين قادتنا الفاسدين. هذا ليس لأننا نريد رؤية كل شيء. لا تشاهدوا الجثث الممزقة ولا تبحثوا عن الأسرار العسكرية ولا تمسوا بعائلات المخطوفين. قوموا بحظر الصور وليس الآراء. المحللون العسكريون سيدعون بالطبع إلى "إعادة المخطوفين" ولكنهم لن يقولوا ما يعرفه الجميع وهو أنه فقط وقف الحرب هو الذي سيعيدهم. هم لن يقولوا إنه سيكون بديل لكل "قائد كبير" تمت تصفيته، وأن من سيُقتل من بيننا بسبب التصفية لن يكون له بديل.
نحن نجلس أمام الشاشات مثل الأطفال الذين يحظر عليهم مشاهدة أفلام البالغين، لكن نحن لسنا ساذجين، لا يجب القول لنا بأنه في الحروب يقتل أبرياء. نحن نعرف أن قتل الأبرياء يهدف إلى الضغط على القادة والتوجه إلى ضمائرهم. نحن نعرف أن هذا لا ينفع مع حماس، ولا معنا أيضا. السنوار لا يتراجع بسبب عدد القتلى، مثلما لا يتراجع نتنياهو بسبب معاناة المخطوفين والمخلين. من يقوم بتحديد الثمن لم يكن في أي يوم هو الذي يدفعه. فهو لن يتم قصفه ولن يتم إخلاؤه من بيته وابنه لم يكن القتيل الـ 600.
نحن لا نعرف ما الذي يحدث حقا. معلومات موثوقة تصل من مصادر موثوقة ويتم دعمها بتقاطع معلومات من مصادر أخرى لا يوجد لدينا، مصدر المعلومات الوحيد وغير الموثوق لدينا هو الجيش الإسرائيلي. لا يوجد مصدر آخر ولا توجد معلومات تتقاطع معه. ولكن نحن يتم اغراقنا بالمعلومات. معظمها غير ذات صلة، من فوق رأسها ينقلون رسائل غير موجهة الينا. من يدري إذا كان الحديث عن "الاستعداد لاحتلال رفح" يستهدف حتلتنا أو تضليلهم. وإلى من حقا يتحدث دانييل هجاري، لنا أو لهم.
ليست لدينا أي فكرة عن كيفية اتخاذ القرارات هنا. التحليلات عن السنوار يوجد لدينا بالاطنان، لكن ماذا عن نتنياهو، ابنه وزوجته؟. في نهاية المطاف في قيصاريا وفي ميامي يتم حسم المصائر. في بريطانيا يوجد في وسائل الإعلام مراسل لشؤون العائلة المالكة. عندنا لا يوجد مراسل خاص للعائلة المالكة لدينا. مطلوب مراسل لشؤون اليهود، شخص يعرف ما الذي يوجد في عقل نتنياهو، مثلما يحزقيلي يعرف ما الذي يوجد في عقل السنوار.

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