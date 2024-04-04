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الفلسطينيون يحتشدون بـالأقصى لإحياء الجمعة اليتيمة

4/4/2024 11:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين يحتشد الفلسطينيون، اليوم، في باحات المسجد الأقصى المبارك لإحياء "الجمعة اليتيمة" تلبية لدعوات القوى والفصائل الفلسطينية، وسط انتشار أمني كثيف لقوات الاحتلال وتشديد للاجراءات المعرقلة والمتواصلة لدخول المصلين للمسجد، ما يؤدي لتوتر الأوضاع والمزيد من التصعيد بالقدس المحتلة.
وتتواصل الدعوات الفلسطينية للنفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والاعتكاف فيه لمنع الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين من الاستفراد به وكسر الحصار عنه، فيما حث الحراك الشبابي المقدسي جموع الفلسطينيين للاحتشاد في باحات "الأقصى" للصلاة فيه وإحياء اليوم الجمعة الأخيرة في شهر رمضان الفضيل.
وعلى وقع شهيد فلسطيني أمس بمدينة جنين؛ داهمت قوات الاحتلال خيام الشبان المعتكفين في باحات المسجد الأقصى، وقامت بتفتيشها وتخريبها واعتقال عدد من الفلسطينيين، وذلك في تكرار لقيامها بإخلاء المعتكفين من المسجد، لإتاحة المجال للمستعمرين لاقتحامه.
وفي مشهد يتكرر سنويا، اعتاد الفلسطينيون الاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، خاصة في أيامه العشرة الأخيرة، متصدين لمحاولات اقتحامه من المستوطنين، ومرابطين فيه في ظل محاولة الاحتلال إفراغه.
وفي الأثناء؛ قامت قوات الاحتلال بتصعيد عدوانها بأنحاء الضفة الغربية مما أدى لاستشهاد الشاب الأسير المحرر الفلسطيني أسعد عصام القنيري (28 عاما)، بعد محاصرة منزله في بلدة يعبد جنوبي جنين، وإعدامه بدم بارد، ومنع طواقم الإسعاف من محاولة إسعافه لحين استشهاده، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
واندلعت المواجهات المسلحة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال خلال حصار منزل القنيري، فيما دفع الاحتلال لاحقا بتعزيزات عسكرية كبيرة للبلدة وحصار مداخلها.
ونددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، والتذي أسفر أمس عن استشهاد القنيري بعد خوضه اشتباكا مسلّحا مع قوات الاحتلال أثناء محاولتها القبض عليه في بلدة يعبد.
وقالت الجبهة الديمقراطية، في تصريح لها أمس، إن "القنيري كان مطلوبا للاحتلال الذي ضيّق على أسرته من أجل إجباره على تسليم نفسه، ولكنه، مع أسرته، رفضوا ذلك".
وجددت تأكيدها المضي قدما في مواصلة النضال ضد الاحتلال وعصابات مستوطنيه وجرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما تناضل وتنخرط في صفوف المقاومة في غزة ضد حرب الإبادة مع بقية الفصائل الفلسطينية من خلال قوات الشهيد عمر القاسم.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى تعزيز الوحدة الميدانية بين تشكيلات المقاومة من كل الفصائل، وتصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها حتى إجبار الاحتلال ومستوطنيه على الرحيل عن فلسطين وتجسيد الحقوق الوطنية الفلسطينية في الاستقلال الوطني الناجز.
يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال قصفه الهمجّي ضد أنحاء قطاع غزة، وارتكاب 6 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يرفع حصيلة عدوانه إلى 33037 شهيدا و75668 إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الصحة الفلسطينية" أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
من جانبه، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من العاملين في المجال الإنساني فقدوا أرواحهم منذ بداية الحرب.
وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره أمس، أن قرار مجلس الأمن رقم 2728 طالب بوقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال "قتل سبعة من أعضاء فريق إنساني، بينما كانوا في طريقهم لتوصيل الأغذية إلى أكثر الفئات ضعفا في غزة".
وأشاد البيان "بالعمل القيم الذي تقوم به الأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية لتقديم المساعدات المنقذة للحياة في ظروف قاسية للغاية في غزة"، مطالبا "بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل تام وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين".
وأصدر مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، يوم 25 آذار (مارس) الماضي، قرارا تحت رقم 2728، يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار بين الجانبين" في قطاع غزة، في إشارة إلى عدوان الاحتلال.
وينص القرار الذي وافق المجلس عليه على أن وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة "حماس" يجب أن يكون "فوريا" و"تحترمه الأطراف جميعها خلال شهر رمضان، ما يفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، ولكن الاحتلال لم ينفذه حتى الآن.

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