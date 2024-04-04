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حماس: مفاوضات الهدنة تراوح مكانها

4/4/2024 11:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس، عدم وجود تقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، قال القيادي في الحركة أسامة حمدان "لا تقدم في المفاوضات حتى الآن، بل تراوح مكانها رغم كل جهودنا، مع الأسف".
وأضاف "رغم المرونة الإيجابية العالية التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات، لأجل تسهيل الوصول لاتفاق، لا زال موقف الاحتلال النازي متعنتا ورافضا الاستجابة والقبول لمطالب شعبنا الوطنية".
وتابع "بعد جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، لا تزال حكومة الاحتلال تراوغ، وصارت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة، والاحتلال لا زال يرفض مطالب شعبنا ومقاومتنا المشروعة بوقف شامل لإطلاق النار، أو الانسحاب من قطاع غزة أو عودة النازحين، أو تبادل حقيقي للأسرى".
من جهته، قال محمود مرداوي القيادي في حماس إن الحركة ما تزال تصر على انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، والسماح للنازحين بالعودة إلى مدينة غزة، وشمال القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء بإعمار غزة".
واعتبر مرداوي هذه المطالب "إنسانية قبل أن تكون سياسية، خاصة أن الشعب الفلسطيني يعاني الويلات، بسبب الحرب الصهيونية عليهم. فلا يمكن لأي صفقة أن تتم دون تنفيذ هذه المطالب والتي تجمع عليها كافة الأعراف الإنسانية والدولية".
وأوضح مرداوي أن جميع جولات المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال كانت تفشل أو تتعرقل بسبب تعنت "الجانب الإسرائيلي، خاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لا يهتم إلا بمصالحه الشخصية وضمان بقائه بالحكم".
وشدد مرداوي على أن الاحتلال "لم يتنازل عن تعنتها ومطالبها غير المنطقية وبالتالي لن يحدث أي تقدم في جولة المفاوضات الحالية"، مشيرا إلى أن الاحتلال بدأ يخسر من رصيد الدعم العالمي لها، في ظل "استمرارها بارتكاب الجرائم والفظائع ضد الفلسطينيين وحتى ضد موظفي الإغاثة الأجانب".
واتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الاحتلال "بالمراوغة"، مكررا تمسك الحركة بمطالبها بوقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وعودة النازحين، معتبرا أن "هم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هو البقاء على كرسي الحكم لأطول مدة ممكنة".-(وكالات)

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