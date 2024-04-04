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رايتس ووتش توثق مجزرة بالنصيرات وتدعو لمحاسبة الاحتلال

4/4/2024 11:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القوات الصهيونية شنت غارة على المبنى السكني المعروف بـ"عمارة المهندسين" في حي النصيرات وسط قطاع غزة وقتلت 106 مدنيين فلسطينيين أغلبهم أطفال، من دون وجود أي هدف عسكري، في خرق واضح لقوانين الحرب.
وقالت المنظمة إن القوات الاحتلالية شنت هجوما مخالفا للقانون على المبنى المكون من 6 طوابق في 31 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي بدون وجود أي هدف عسكري، وقتلت 106 مدنيين 54 منهم أطفال، وهو ما يشكل جريمة حرب مفترضة.
ودعت المنظمة الحكومات التي تزود الاحتلال بالسلاح لتعليق إمدادات السلاح لتل أبيب، ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الحرب في فلسطين وفرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين المتورطين في انتهاكات قوانين الحرب.
وقالت في تقرير نشرته أمس في موقعها إن عشرات الغارات الجوية الصهيونية على غزة منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي تسببت في آلاف الخسائر في أرواح المدنيين، وأوضحت أن الأمر يسلط الضوء على الخطر الأكبر المتمثل في الهجمات غير القانونية بالأسلحة المتفجرة في الأماكن المأهولة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن تحقيقاتها بشأن الهجوم تؤكد أنه لا توجد أي أدلة على وجود هدف عسكري في محيط المبنى وقت الهجوم الصهيوني، مما يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية بموجب قوانين الحرب.
وقالت إن السلطات الصهيونية لم تقدم أي مبرر للهجوم، وإن سجل الجيش المحتل الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يؤكد أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن عمارة المهندسين المتاخمة لمخيم النصيرات للاجئين، كان يوجد فيها 350 شخصا أو أكثر، منهم على الأقل 150 نازحا لجأوا إليها فرارا من القصف في أماكن أخرى بغزة.
وقال الشهود العيان إن 4 قنابل ألقيت من الجو على العمارة حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بدون سابق إنذار، فأصابتها ودمرت كل شيء في غضون 10 ثوان تقريبا.
وقال جيري سيمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش إن الغارة المذكورة "قتلت ما لا يقل عن 106 مدنيين، من بينهم أطفال كانوا يلعبون كرة القدم، وسكان كانوا يشحنون هواتفهم في دكان في الطابق الأرضي، وعائلات نازحة تبحث عن الأمان."
وتابع "خلفت هذه الغارة خسائر فادحة في صفوف المدنيين، من دون أن يكون لها هدف عسكري ظاهر، وهي واحدة من عشرات الهجمات التي سببت مذبحة هائلة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت المنظمة إن السلطات الصهيونية لم تقدم أي معلومات علنية عن الهجوم على عمارة المهندسين، كما لم توضح الهدف المقصود منه، ولم تتخذ أي احتياطات لتقليص الضرر الذي لحق بالمدنيين جراءه. كما لم ترد على رسالة وجهتها إليها هيومن رايتس ووتش في 13 آذار(مارس) الماضي تلخص النتائج وتطلب معلومات محددة عن الهجوم الدامي.-(وكالات)

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