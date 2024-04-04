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نادي الأسير: 270 حالة اعتقال بين النساء منذ بدء العدوان

4/4/2024 11:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رام الله- قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال صعدت من عمليات الاعتقال الممنهجة بحق النساء الفلسطينيات بعد بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وكان آخرها اعتقال شقيقتي الشهيد أحمد غيظان من رام الله، وهما أمهات وكلاهما حامل في شهرها الخامس.
وأضاف في بيان، أمس، أن حملات الاعتقال بين صفوف النساء، تصاعدت مؤخرا ويمكن مقارنة هذه الفترة بالفترة الأولى من العدوان، والتي شملت قاصرات، وطالبات، وزوجات معتقلين وشهداء، وأمهات منهن مسنات، إضافة إلى أمهات مرضعات.
وأوضح أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء بعد 7 أكتوبر، بلغ نحو (270)، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس المحتلة، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، ونساء من غزة مقيمات في الضفة، مؤكدا أن لا معلومات حول حالات الاعتقال الكاملة للنساء من غزة.
يُشار إلى أن الأسيرات والغالبية منهن وجهت لهن "تهما" تتعلق بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شكلت بعد السابع من أكتوبر، أبرز الذرائع التي استخدمها الاحتلال لاعتقال المواطنين، ومن لم يتمكن الاحتلال من تشكيل لائحة "اتهام" بحقها على خلفية التحريض جرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري.-(وكالات)

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