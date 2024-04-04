إعلام عبري: الدعم الأميركي لإسرائيل في خطر

إعلام عبري: الدعم الأميركي لإسرائيل في خطر
التاريخ
4/4/2024 11:29:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الدعم الأميركي لإسرائيل في خطر.
جاء بعد ذلك إثر محادثة هاتفية بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وصفت بالقاسية.
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