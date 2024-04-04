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إعلام عبري: الدعم الأميركي لإسرائيل في خطر

4/4/2024 11:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الدعم الأميركي لإسرائيل في خطر.
جاء بعد ذلك إثر محادثة هاتفية بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وصفت بالقاسية.

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