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بن غفير ينفي قرار زيادة المساعدات لغزة

4/4/2024 11:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إنه "لم يتم التصويت على زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
وأضاف أن الإعلان الذي نشره مكتب رئيس الوزراء بشأن إدخال المساعدات لغزة غير صحيح.
وقال إنه "من المؤسف أنه بدلا من الدخول لرفح هناك من يفضل الانخراط في إدخال معدات إلى غزة تنتهي في أيدي حماس".

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