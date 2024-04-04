بن غفير ينفي قرار زيادة المساعدات لغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إنه "لم يتم التصويت على زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
وأضاف أن الإعلان الذي نشره مكتب رئيس الوزراء بشأن إدخال المساعدات لغزة غير صحيح.
وقال إنه "من المؤسف أنه بدلا من الدخول لرفح هناك من يفضل الانخراط في إدخال معدات إلى غزة تنتهي في أيدي حماس".
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