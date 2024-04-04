واشنطن تراجع تقريرا باستخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي لتحديد أهدافها في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الخميس، إن الولايات المتحدة تراجع تقريرا إعلاميا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف التي يقصفها في غزة.
ونُشر التقرير في موقعي +972 ماجازين ولوكال كول الأربعاء.
وبشكل منفصل، سُئل كيربي في المقابلة أيضا عن تقرير لموقع أكسيوس أفاد بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية وافق على فتح معبر إيريز مع غزة للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية. ورد كيربي بالقول إنه إذا كان هذا التقرير صحيحا فإن هذه الأنباء مرحب بها.
MENAFN04042024000072011014ID1108061734
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.