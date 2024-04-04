Friday, 05 April 2024 06:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

4/4/2024 11:29:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
 واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي فحمة وعرابة وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين.
وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة فحمة ونشرت فرقة مشاة في شوارعها، وشنت حملة تفتيش واسعة وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبث بمحتوياتهما، عرف من اصحابها نضال نواصرة.
كما اقتحمت تلك القوات بلدة عرابة وسيرت ألياتها في شوارع البلدة في خطوة استفزازية، بينما كثفت من تواجدها في محيط قرى وبلدات يعبد، والزبابدة، وكفر راعي، وجبع، وصانور.
واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن المواجهات تركزت في منطقة "المطينة"، عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأصيب ثلاثة أطفال، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر في بيت أمر، وسط إطلاق للرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وداهمت عددا من المنازل عرف منها منزل المواطن زياد يوسف عوض، واعتدت على طفليه أيهم (15 عاما) وإبراهيم (13 عاما) وابن عمهما محمد عصام عوض (13 عاما) بالضرب بأعقاب البنادق، ما أدى لإصابتهم برضوض وكدمات، وقد جرى تقديم العلاج لهم من قبل طواقم الإسعاف.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة الخليل.
وقالت "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق دوار المنارة، والصحة، ونمرة، وعين سارة، في مدينة الخليل، وداهمت بيت عزاء الشهيد فادي دويك، واحتجزت عددا من المعزين، وألحقت أضرارا جسيمة في المكان.
وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال بالأسلاك الشائكة، سطح منزل المواطن عبد ديب جابر في حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل، ومنعت العائلة من استخدامه.
وفي الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من المسجد الأقصى المبارك.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فارس أبو غنام أثناء تواجده عند منطقة باب الأسباط، وحسام إياد العباسي من داخل المسجد الأقصى.
وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة في القدس، سراج أبو عرفة، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ فجر اليوم 16 مواطنا أثناء تواجدهم في المسجد الأقصى، بينهم فتاتان.

MENAFN04042024000072011014ID1108061733

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث