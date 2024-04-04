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إسرائيل تقرر زيادة المساعدات لغزة وفتح معبر بيت حانون

4/4/2024 11:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الخميس، على إعادة فتح معبر بيت حانون بين إسرائيل وشمال قطاع غزة، للمرة الأولى منذ عملية السابع من أكتوبر الماضي، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي.
 وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن المعبر سيفتح للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما وافق المجلس على استخدام ميناء أشدود الإسرائيلي للمساعدة في نقل المزيد من المساعدات.
ومن جانبه، قال البيت الأبيض، إن الأخبار بشأن فتح المعبر "مرحب بها و تتماشى" مع ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إنه لم ير التقرير بشأن فتح المعبر "ولكن إذا كان صحيحا فإن ذلك بالتأكيد يتماشى مع ما سمعناه من رئيس الوزراء اليوم فيما يتعلق بالقرارات التي سيصدرونها في الساعات والأيام المقبلة حول فتح المعابر، وتسهيل وصول الغذاء والماء والدواء والوقود لشعب غزة".
وسئل كيربي أيضا عن التقارير التي تفيد بأن الإسرائيليين ربما يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف قبل قصفها، فقال إن الإدارة الأميركية "ما زالت تنظر في هذه التقارير"، وأضاف: "لست في وضع يسمح لي بالتحقق من الأمر أو إعطائه مصداقية، وبالتأكيد لن أقوم بإغلاقه علينا فقط أن نتعلم المزيد عن هذا".
وأردف: "كما نعلم، من تجربتنا الخاصة في أماكن مثل العراق وأفغانستان، فعملية الاستهداف تتطلب شبكة جيدة من الاتصالات والتحكم".
وذكر عن التحقيق في مقتل 7 من عمال الإغاثة من المطبخ المركزي العالمي، أنه "لا يزال مستمرا، ولكن من الواضح أن ما سنبحث عنه من الجانب الإسرائيلي هو دليل على أنهم يتعلمون من هذا الخطأ ولن يفعلوا ذلك مرة أخرى، وإجراء التغييرات المناسبة بشأن تحديد الأهداف واتخاذ القرار".
ممرات جديدة لإيصال المساعدات
دعا البيت الأبيض إسرائيل الخميس، على فتح الممرات الجديدة التي أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإيصال المساعدات إلى غزة "بشكل كامل وسريع".
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، إن "هذه الخطوات التي تشمل الالتزام بفتح ميناء أشدود لإيصال المساعدات مباشرة إلى غزة، وفتح معبر بيت حانون أمام طريق جديد لوصول المساعدات إلى شمال غزة، وزيادة كبيرة في الشحنات من الأردن مباشرة إلى غزة، يجب تنفيذها الآن بشكل كامل وسريع".
أ ف ب

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