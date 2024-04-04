الجيش الأميركي: دمرنا صاروخا حوثيا مضادا للسفن

الجيش الأميركي: دمرنا صاروخا حوثيا مضادا للسفن
التاريخ
4/4/2024 11:29:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت القيادة الوسطى الأميركية عن تدمير صاروخ مضاد للسفن في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن في 4 أبريل
وأضافت "لا إصابات أو أضرار تم الإبلاغ عنها من جانب الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن".
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