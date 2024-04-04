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ترامب: إسرائيل تخسر معركة العلاقات العامة وعليها وقف الحرب

4/4/2024 11:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إسرائيل لوقف هجماتها على غزة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن حكومة تل أبيب تكبدت خسارة كبيرة في العلاقات العامة.
وفي تصريح لإحدى الإذاعات في نيويورك انتقد ترامب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، محذرا حكومة نتنياهو من استمرار الهجوم على غزة، وقال "دعونا نعود إلى السلام ونتوقف عن قتل الناس".
وتعليقا على نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد للمباني المدمرة في هجماته على غزة، قال ترامب "الشيء الآخر الذي أكرهه هو أنهم يبثون الأشرطة باستمرار.. إنهم يبثون كل ليلة شريطا لمبنى يتم تدميره.. لا ينبغي أن يبثوا مثل هذه الأشرطة. ولهذا السبب إسرائيل تخسر بالتأكيد حرب العلاقات العامة".
وحذر الرئيس الأميركي السابق إسرائيل من أنها مستمرة في خسارة جزء كبير من العالم، وخسارة الكثير من الدعم.
وكثيرا ما يصف ترامب نفسه بأنه حليف مخلص لإسرائيل، مذكرا بقراره نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة ودور إدارته في مفاوضات اتفاقات التطبيع عام 2020 بين إسرائيل ودول عربية مثل الإمارات والبحرين.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة عصفت بالقطاع.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

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