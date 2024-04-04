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العقبة.. ألف موقف جديد والاختناقات المرورية تتكرر

4/4/2024 11:27:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - رغم إنشاء عدد من مواقف السيارات الجديدة بالعقبة خلال الفترة الماضية، إلا أن المدينة السياحية ما تزال تشهد أزمة سير خانقة في كل يوم من أيام رمضان، والتي تبدأ قبل ساعات الإفطار، وتنتهي عند موعد الإفطار لتعود عند موعد صلاة العشاء وتمتد إلى ما بعد منتصف الليل.
ويرى سكان أن العقبة ومع التطوير المستمر لبنيتها التحتية والمشاريع العديدة التي تنفذ لغاية رفع سوية الخدمات فيها ومنها مشروع المواقف، كان يجب أن تكون بصورة أفضل، وألا تشهد أزمات غير مبررة بهذا الشكل.
ويعتقد شجاع الطراونة أن ما تشهده شوارع وأسواق المدينة من أزمات مرورية خانقة هذه الأيام مردها سلوكيات بعض السائقين.
ويتابع الطراونة أنه من غير المعقول أن تكون هذه الأزمة حقيقية رغم إنشاء أكثر من 1000 موقف للسيارات في مناطق مختلفة في العقبة، قائلا عدد السيارات والأشخاص كما هو، فلماذا تحدث هذه الأزمة في شهر رمضان وخاصة قبل موعد الإفطار وبعد صلاة التراويح، وهي ليست عابرة بل هي في كل يوم من أيام رمضان تقريبا"، معتبرا أن الأزمة أصبحت أمرا مزعجا ويربك المواطنين ورجال السير.
وباتت الازدحامات المرورية والاختناقات في حركة السيارات خاصة أوقات الذروة مشهدا يوميا في حياة المواطنين في المدينة السياحية، وازدادت مع حلول شهر رمضان المبارك لا سيما وقت ساعة الإفطار وبعد صلاة التراويح وتفاقمت وبشكل مربك مع قرب انتهاء الشهر الفضيل وحلول العيد.
ورغم إنشاء مواقف للسيارات إلا أن المدينة وخاصة الوسط التجاري يشهد اختناقات مرورية بشكل يومي في مشهد لم يتغير كثيرا مقارنة بفترة ما قبل إنشاء المواقف.
يقول المواطن محمد الخوالدة "إن ساعة ما قبل الإفطار تجد وكأن السائقين يفقدون الوعي، فتجدهم يقودون سياراتهم على الطرق بشكل متهور، ويزاحمون المارة والسيارات بسرعات جنونية، وليس هناك أي داع لارتكاب حادث سير أو دهس أي مواطن نتيجة التهور خاصة قبل ساعة الإفطار".
وأشار أن رجال السير يتواجدون باستمرار على المواقع والنقاط الرئيسة في مدينة العقبة، لكن المشكلة تكون في أسواق الأحياء، وتجدها بصورة واضحة في مناطق التاسعة والسادسة والثامنة.
ويقطع مدينة العقبة شارع حيوي يبدأ من إشارة التاسعة إلى دوار الشريف الحسين بن علي ويتفرع منه عدد من المسارب والمخارج على المناطق السكنية والأسواق التجارية وعادة ما يشهد اختناقا مروريا لا سيما في ساعات الذروة في شهر رمضان وغيره.
وعملت شركة تطوير العقبة على إنشاء المواقف حيث بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير المناطق التجارية بإنشاء 390 موقفا لاصطفاف المركبات، منها 125 موقفا داخليا، أي في الوسط التجاري لمدينة العقبة، و265 موقفا خارجيا، ثم المرحلة الثانية التي وفرت 363 موقفا للمركبات، منها 114 داخليا و249 خارجيا، وأخيرا المرحلة الثالثة لتوفير 234 موقفا، 72 داخليا و162 خارجيا.
مشروع المواقف جاء تنفيذه بعد سنوات من المطالبة، من أجل حل مشكلة عدم توفر مواقف للسيارات في السوق التجاري والذي كان يشهد ازدحاما مروريا، يتفاقم في أوقات الذروة بما لا يتناسب وطبيعة المدينة السياحية.
يقول مدير عام شركة العقبة لإدارة المرافق ياسر الشوابكة إن المواقف التي تم إنشاؤها مؤخرا في العقبة تهدف إلى مواجهة الاكتظاظات التي تحدث في العديد من الأماكن داخل المدينة السياحية، مؤكداً أن هذه المواقف تخدم التاجر والمتسوق والسائح على حد سواء، وتمكن زوار العقبة من ركن مركباتهم في أماكن مخصصة وآمنة ومحروسة ومزودة بكافة الخدمات.
وأشار الشوابكة إلى أن فلسفة إنشاء المواقف جاءت بعد دراسات مستفيضة لواقع حركة السير في المدينة الساحلية خاصة في وقت الذروة والعطل حيث يؤم العقبة عشرات الآلاف من الزوار بواسطة سياراتهم الخاصة، الأمر الذي كان يشكل عبئا كبيرا على حركة السير الراجل في المدينة ويؤدي إلى العديد من المخالفات من قبل الجهات المنظمة لحركة السير، إضافة إلى إضراره بالحركة التجارية في المدينة.
مصدر في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أكد لـ"الغد" أن الجهات المعنية في لجنة السير الخاصة تعمل على تحديد عدد من النقاط المرورية التي تشهد أزمة سير رغم وجود مواقف للسيارات وسيتم اتخاذ قرار جديد بإنشاء مواقف للسيارت في عدد من مناطق المدينة السياحية لا سيما في الوسط التجاري مقابل متنزه الأميرة سلمى.

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