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المخيبة.. أسر تودع رمضان بالتقشف وتستقبل العيد بجيوب فارغة

4/4/2024 11:27:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- بجيوب فارغة، تستعد عشرات الأسر الفقير في المخيبة لاستقبال عيد الفطر الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، بعد أن أمضت شهرا من التقشف وعناء توفير وجبة الإفطار اليومية خلال شهر رمضان، في حالة تتكرر سنويا ويجد فيها أرباب الأسر أنفسهم عاجزين عن إدخال الفرحة لأطفالهم.
وعلى وقع إتقان التقشف، تواصل الأسر تدبير أمورها، لتجد في ما يعرف بـ "الرثي" و"الترقيع"، مخرجا لمأزق شراء كسوة العيد، بينما قد تكون بعض الأسر محظوظة إذا ما أدركت إحدى مبادرات توزيع الملابس التي تقوم بها الجهات الخيرية.
وتصنف منطقة المخيبة التي تتبع للواء بني كنانة، ضمن أشد المناطق فقرا في المملكة، حيث تصل نسبة الفقر إلى 37 %، وتتقاضى أغلب العائلات مساعدات شهرية من صندوق المعونة الوطنية، من مختلف الحالات، سواء من ذوي الإعاقة والفقراء والمطلقات والأرامل.
يقول علي درويش من سكان المنطقة، إن غالبية الأسر تعاني من ظروف مالية صعبة، تفرض عليها معيشة ضنكا لا تستطيع معها توفير أبسط المستلزمات الموسمية ومنها على سبيل المثال مستلزمات المناسبات وخاصة عيد الفطر، مشيرا إلى أن أغلب سكان المنطقة يعتمدون على تأمين مصاريفهم اليومية من رواتب صندوق المعونة الوطنية.
وأشار فيما يخص أوضاع الأسر هذه الأيام التي يجري فيها الاستعداد لاستقبال العيد، أن راتب المعونة تم استلامه قبل بدء شهر رمضان المبارك، وتم صرفه على بعض متطلبات الشهر الفضيل، إضافة إلى التزامات أخرى من بينها أجرة منزل وثمن فواتير كهرباء وماء.
وتابع أن أهالي المنطقة يعتمدون في كل عام على الدعم المقدم من الجمعيات الخيرية ولكن هذا العام كان مختلفا لقلة الدعم المالي من المحسنين.
وقال "الكثير من أهالي المنطقة وخاصة أطفالها سيستقبلون عيد الفطر السعيد بملابس قديمة جدا، ومنها ما لا يصلح للاستخدام لولا تدخل عمليات رثي الملابس وترقيع الأحذية".
الأربعيني محمد البراهمة يصور حجم المعاناة التي يعيشها بعض الأسر في منطقة المخيبة قائلا "أسر تعيش على دخل لا يتجاوز 150 دينارا شهريا، وهذا المبلغ لايكفي لسد رمقها، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة"، مشيرا إلى أن الآباء ومع اقتراب العيد يكونون في وضع لا يحمدون عليه، فهم بين قسوة الحياة وعدم قدرتهم على شراء ملابس العيد، إذ يفضلون بعض الأحيان الجلوس في البيت وعدم الخروج منه حفاظا على مشاعر أبنائهم.
وأشار البراهمة إلى أن هناك العديد من المواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعارها خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ بدء شهر رمضان، وفي مثل هذه الأوضاع يصبح شراء قميص أو بنطال أمرا يرهق الآباء.
الخطير في حديث البراهمة، أن بعض الأسر قد تُخرج أبناءها من المدارس، وتدفعهم للعمل ليصبحوا مصدر رزق.
أم علي، ربة منزل، توضح مدى ما تواجهه أسرتها من صعوبات مالية، والتي يصبح معها موضوع تأمين التزامات المناسبات كابوسا موسميا.
تقول، "إنها تحصل على مساعدة من صندوق المعونة الوطنية، ولكن استلمت المبلغ الذي تبخر جراء تراكم الديون عليها للبقالات والمخبز، وأجرة منزل ناهيك عن المصاريف الأخرى، كأثمان فواتير الكهرباء والمياه، لذلك لا تستطيع شراء ملابس لأبنائها الصغار، إذ تفضل الجلوس معهم في المنزل طوال العطلة بدلا من الخروج والتسبب بإحراج لهم".
وتقول الخمسينية أم محمود "لدي 6 أبناء، بينهم 3 على مقاعد الدراسة، هم لا يدركون معنى العيد في كل عام لعدم قدرتهم على شراء ملابس جديدة، إذ تحرص كل الحرص على أن يبقوا في المنزل، حتى لا يشاهدوا أقرانهم، أو يسمعوا منهم قصصا عن ماذا فعلوا بعطلة العيد وأين ذهبوا ؟"
أم محمود التي تعتبر أطفال المخيبة الأقل حظا على كافة الصعد، تشير إلى لجوء العديد من الأسر الفقيرة بالأغوار للجمعيات الخيرية من أجل الحصول على ما يعرف بـ "دعم العيد" ولكن هذا العام عادت غالبية الأسر بالخيبة لقلة الدعم المالي من المحسنين.
تقول أم خالد من منطقة المخيبة والتي تتقاضى من صندوق المعونة الوطنية مساعدة مقدارها 120 دينارا شهريا، "أبنائي لن يفرحوا بملابس العيد هذا العام لعدم مقدرتي على توفير ثمنها في ظل موجة غلاء تفوق قدرة الأسر الفقيرة التي تعيش أوضاعا مأساوية".
بدورها، تقول الناشطة الاجتماعية تهاني الشحيمات أن أسباب انتشار الفقر بين العديد من الأسر في المخيبة، عائد إلى غياب أي مشاريع استثمارية، والتي تمكن أرباب الأسر والشباب من العمل بشكل دائم، موضحة أن غالبية الأسر بالأغوار يعمل أربابها في العمل الزراعي الموسمي، وكثيرا ما يجدون أنفسهم بعد انتهاء موسم الزراعة بلا أي عمل ولا أي مصدر دخل.
وأضافت أنه وحتى مع أيام العمل فإن الأجور بطبيعة الحال متدنية وتنحصر ضمن العمل بالمياومة.
وتطالب الشحيمات من الجهات المعنية مثل التنمية الاجتماعية والمؤسسات والشركات الخاصة والجهات الخيرية، الالتفات أكثر إلى المناطق المهمشة، لتخطي الوضع المعيشي المتردي فيها، مشيرة إلى أن فرحة شراء الملابس بالعيد تغيب عن بيوت أطفال وذويهم في الأغوار لعدم مقدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسية لأبنائهم ولا حتى لديهم القدرة على توفير ما هو أدنى منها، إذ أصبحت الأعياد تشكل عبئا كبيرا على الأهالي.
وتؤكد أن هناك العشرات من الأطفال يتهربون من الذهاب إلى المدرسة، وينخرطون بسوق العمل كي يتمكنوا من شراء ملابس العيد.
من جانبها أكدت مديرية التنمية الاجتماعية بلواء الغور الشمالي حرصها على متابعتها أوضاع الأسر الفقيرة في اللواء، وتقديم كافة وسائل الدعم ضمن الإمكانات المتاحة.
ووفق ما أوضحه مصدر لـ "الغد" فإن المديرية وتحت بند مساعدات طارئة تقوم في بعض الأحيان بدراسة ومتابعة حالات تتطلب المساعدة الفورية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أهمية الدور المساند الذي تقوم به بعض الجهات الأهلية في مساعدة الأسر الفقيرة.

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