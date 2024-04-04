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إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بين مركبتين في لواء بني كنانة

4/4/2024 11:27:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اربد- أصيب 5 أشخاص مساء اليوم الخميس في بلدة المنصورة/ منطقة سيفين في لواء بني كنانة، حيث تم نقل الإصابات بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لمركز دفاع مدني المنصورة إلى مستشفى اليرموك الحكومي، ووصفت حالاتهم بالمتوسطة.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية،فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
-(بترا)

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