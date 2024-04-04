إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بين مركبتين في لواء بني كنانة

إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بين مركبتين في لواء بني كنانة
التاريخ
4/4/2024 11:27:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اربد- أصيب 5 أشخاص مساء اليوم الخميس في بلدة المنصورة/ منطقة سيفين في لواء بني كنانة، حيث تم نقل الإصابات بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لمركز دفاع مدني المنصورة إلى مستشفى اليرموك الحكومي، ووصفت حالاتهم بالمتوسطة.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية،فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
-(بترا)
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