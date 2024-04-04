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المرأة السعودية تخترق جدار العزلة للعالمية

4/4/2024 11:22:09 PM
(MENAFN- Al Watan) ((أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء)) عبارة قالها ولي العهد محمد بن سلمان، تؤكد حرصه على دعم المرأة السعودية في كافة المجالات، وتوسيع دورها في المشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية والمساهمة في تطوير ونهضة المملكة.
ثقة
حظيت المرأة السعودية بالكثير من مظاهر التمكين والبناء حتى أصبحت شريكًا فاعلًا في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية تباينت مجالاتها علميًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.
سوق العمل
برزت المرأة السعودية وأثبتت نجاحها في سوق العمل حيث ظهرت إحصاءات سوق العمل للربع الثالث من عام 2023 نموا في معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، وهذا يأتي انعكاسا لبرامج التحول الوطني ضمن خطط ومستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تستهدف فتح الآفاق الجديدة للعمل، وخفض معدلات البطالة بين السعوديين وزيادة الفرص الوظيفية للنساء.
دعم سخي للمرأة
كان ذلك بفضل الدعم السخي من حكومة المملكة، حيث نمت ريادة الأعمال النسائية في المملكة بنسبة 38%، وفقًا للإحصاءات الرسمية، مع ظهور الكثير من رائدات الأعمال السعوديات.
وفي الآونة الأخيرة أصبحت المرأة السعودية من أهم الأطراف المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني؛ فهي تلعب بشكل خاص دورًا رئيسيًا في قطاع الأعمال.
نمو المشاركة في سوق العمل
بحسب الإحصائيات فقد ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 35.9%، فيما ارتفعت نسبة النساء العاملات إلى السكان بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 30.1 %.
تراجع البطالة
أدت إستراتيجيات التوسع في مبادرات تمكين المرأة، إلى انخفاضٌ تاريخي غير مسبوق لمعدل بطالة السعوديات في 2023.
حيث أوضحت الإحصائيات الرسمية تراجع معدل البطالة بين السعوديات إلى 16.3%، وذلك مقارنة مع 20.5% التي سجلها معدل بطالة الإناث في السعودية خلال الربع الثالث من العام 2022.
وكانت السعوديات في سن الشباب من 15-24 عامًا هن الأكثر استقرارًا في معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة 18.5%، كما كانت هذه الفئة أيضا هي الأكثر استقرارا في معدل المشتغلات إلى عدد السكان بنسبة 13.8%.
وبحسب تقرير البنك الدولي فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.3% في 2023 مقارنة مع 17% في عام 2017، بالإضافة إلى تمكينها في المناصب القيادية ومجالات متعددة وجديدة مثل قطاع السياحة والترفيه.
قوة ناعمة عسكرية
شهد عمل المرأة السعودية في القطاعات العسكرية تطورا ملحوظا بانطلاق لاسيما في الأعوام السابقة، حيث حرصت الحكومة على تمكين المرأة ورفع مشاركتها في قوة العمل إلى 30% بحول 2030.
حيث التحقت المرأة السعودية بكافة المجالات العسكرية وأصبحت خير شاهد على تمكينها ومنها (وزارة الدفاع، الأمن العام، المرور، مركز العمليات الموحد، الدفاع المدني، الشرطة، الجوازات، معهد التدريب النسوي).
سعوديات برزن في 2023
شهد عام 2023، دخول 4 سعوديات قائمة فوربس الشرق الأوسط، وذلك ضمن 50 سيدة من 21 جنسية مختلفة حول العالم، صنعن علامات تجارية تكنولوجية في الشرق الأوسط في مجالات شتى ما بين الفن والأزياء والتجميل وغيرها.
فجاءت هنيدة صيرفي؛ صاحبة العلامة التجارية HONAYDA، في مجال الموضة والأزياء، واحتلت المرتبة الـ37؛ كونها المدير الإبداعي للعلامة التجارية للملابس الجاهزة HONAYDA.
واحتلت مشاعل الفارس؛ صاحبة العلامة التجارية MASHAEL AL FARIS، المرتبة الـ40 في مجال الموضة والأزياء الخاصة.
بينما حازت أروى العماري على المرتبة الـ45، عن تصميم مجموعتها في 2015، لتتماشى مع كل المواسم؛ للحد من إهدار الأقمشة.
ودخلت كوثر الهريش صاحبة العلامة التجارية الأشهر في السعودية والإمارات والبحرين KAF BY KAF، وجاءت في المرتبة الـ48.
مناصب السعوديات في 2023
* الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان
تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والدكتورة مها الجفالي عضوتين في مجلس إدارة أكاديمية مهد الوطنية الرياضية لمدة ثلاثة أعوامٍ، برئاسة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وتُعنى الأكاديمية باكتشاف مواهب الكرة في السعودية.
* الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن
خلال الاجتماع الاستثنائي الـ 18 للجنة التراث العالمي، الذي عُقد في المقر الرئيس للمنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، أعلنت اللجنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الأميرة هيفاء آل مقرن، مندوبة السعودية الدائمة لدى ((يونسكو))، رئيساً للجنة.
الأميرة ديمة بنت فهد بن مشاري بن عبد العزيز آل سعود
تعيين الأميرة ديمة بنت فهد بن مشاري بن عبد العزيز آل سعود رئيسة لجنة الصحة والمرأة والطفل والفخري للمجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي رئيسًا للتكتل العربي الإفريقي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي للتنمية والتخطيط، لتكون أول عربية ترشح لهذا المنصب. ولمنصبها نائبا للأمين العام لدول آسيا بالجنة الدولية للديبلوماسيين، المجلس الاستشاري لدى الأمم المتحدة.
* آمال المعلمي
عُيِّنت آمال المعلمي سفيرةً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين في كندا، وقدَّمت أوراق اعتمادها للحاكم العام ماري سيمون في قصر الحاكم العام بالعاصمة أوتاوا. وشغلت العلمي منصب سفيرة السعودية في النرويج، وتعدُّ ثاني سفيرةٍ لبلادها، ولها سيرةٌ ذاتيةٌ حافلةٌ بالإنجازات، فقد حصلت على زمالة مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد في بريطانيا، وعملت مساعدة الأمين العام لشؤون المرأة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والمدير العام للمنظمات والتعاون الدولي في هيئة حقوق الإنسان.
* هيفاء الجديع
اختيرت هيفاء الجديع رئيساً للبعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي، وممثلةً لبلادها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي أول سعودية تتولى هذا المنصب. كذلك شغلت الجديع عديداً من المناصب قبل ذلك، إذ كانت عضواً في الفريق التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، والرئيس التنفيذي لـ SRMG Think للدراسات.
* جود الحارثي
تقلَّدت المحامية السعودية جود الحارثي منصب مسؤولة الشؤون السياسية في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وسبق لها العمل في مكتب الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، وكان لها شرف تمثيل منظمات كبرى، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي.
* حنان بلخي
أعلنت منظمة الصحة العالمية تعيين الدكتورة حنان بلخي مديراً إقليمياً للمنظمة، لتكون بذلك أول عربيةٍ ومسلمةٍ تشغل هذا المنصب، كما شغلت منصب مساعد مدير منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، وتمتلك عديداً من الإنجازات الطبية، والجوائز العالمية.
مناصب تعليمية
* جمانا الراشد
الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، لعضوية مجلس إدارة جامعة الملك سعود بأمرٍ سامٍ من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برئاسة يوسف بن عبدالله البنيان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدد من الوزراء والمسؤولين. ضمن قائمة مجلة ((فوربس)) الأمريكية لأقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط إلى جانب لبنى العليان الرئيس التنفيذي لجموعة العليان، وسارة السحيمي رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية.
والراشد رئيسة لمجلس أمناء مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي شهد عام 2023 النسخة الثالثة من المهرجان بحضور نجوم السينما العربية والعالمية.
* نوال الرشيد
تم ترشيحها رئيساً لجامعة طيبة في المدينة المنورة، لتصبح أول امرأةٍ تتولى رئاسة الجامعة.
* منال بنت مبارك اللهيبي
تعيين منال بنت مبارك اللهيبي في منصب المدير العام لتعليم جدة.
مناصب رياضية
* أضواء العريفي
اختيرت مساعداً لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لشؤون الرياضة.
* نجلاء العليان
عيَّنها الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر نائب رئيس الاتحاد السعودي للعبة، وممثلاً لقارة آسيا في لجنة المرأة بالاتحاد الدولي، لتصبح أول سعوديةٍ تنال عضوية الاتحادات الرياضية الدولية ((IBSF)).
* لمياء بهيان
تعيين لمياء بهيان نائباً لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى عام 2027، في بادرةٍ تعدُّ الأولى في تاريخ الكرة السعودية.
* العنود الأسمري
أول حكمةٍ لكرة القدم في السعودية، وهو ما أهَّلها للانضمام إلى القائمة الدولية للحكام عام 2023، التي أعلنها الاتحاد الدولي للعبة ((فيفا)).
* حنان القرشي
أول سيدةٍ سعوديةٍ ترأس نادياً رياضياً
* لمياء النهدي
نالت اعتماد الاتحاد الدولي لكرة السلة ((FIB)) لتكون أول حكمةٍ دوليةٍ من بلادها في تاريخ اللعبة.
* ريانة برناوي
من أهم الأحداث التي شهدها عام 2023، بل وأهم إنجازٍ تاريخي للمرأة السعودية والعربية والمسلمة، قيام ريانة برناوي، أول رائدة فضاءٍ سعوديةٍ، برحلة علميةٍ إلى محطة الفضاء الدولية.
* منال الضويان
حصلت على جائزة الفنون البصرية، ورشحت لتمثيل السعودية في الدورة الـ60 لمعرض الفنون الدولي، بينالي البندقية.

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