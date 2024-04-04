المرأة السعودية تخترق جدار العزلة للعالمية

(MENAFN
- Al Watan) ((أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء)) عبارة قالها ولي العهد محمد بن سلمان، تؤكد حرصه على دعم المرأة السعودية في كافة المجالات، وتوسيع دورها في المشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية والمساهمة في تطوير ونهضة المملكة. ثقة
حظيت المرأة السعودية بالكثير من مظاهر التمكين والبناء حتى أصبحت شريكًا فاعلًا في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية تباينت مجالاتها علميًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا. سوق العمل
برزت المرأة السعودية وأثبتت نجاحها في سوق العمل حيث ظهرت إحصاءات سوق العمل للربع الثالث من عام 2023 نموا في معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، وهذا يأتي انعكاسا لبرامج التحول الوطني ضمن خطط ومستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تستهدف فتح الآفاق الجديدة للعمل، وخفض معدلات البطالة بين السعوديين وزيادة الفرص الوظيفية للنساء. دعم سخي للمرأة
كان ذلك بفضل الدعم السخي من حكومة المملكة، حيث نمت ريادة الأعمال النسائية في المملكة بنسبة 38%، وفقًا للإحصاءات الرسمية، مع ظهور الكثير من رائدات الأعمال السعوديات.
وفي الآونة الأخيرة أصبحت المرأة السعودية من أهم الأطراف المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني؛ فهي تلعب بشكل خاص دورًا رئيسيًا في قطاع الأعمال.
نمو المشاركة في سوق العمل
بحسب الإحصائيات فقد ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 35.9%، فيما ارتفعت نسبة النساء العاملات إلى السكان بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 30.1 %. تراجع البطالة
أدت إستراتيجيات التوسع في مبادرات تمكين المرأة، إلى انخفاضٌ تاريخي غير مسبوق لمعدل بطالة السعوديات في 2023.
حيث أوضحت الإحصائيات الرسمية تراجع معدل البطالة بين السعوديات إلى 16.3%، وذلك مقارنة مع 20.5% التي سجلها معدل بطالة الإناث في السعودية خلال الربع الثالث من العام 2022.
وكانت السعوديات في سن الشباب من 15-24 عامًا هن الأكثر استقرارًا في معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة 18.5%، كما كانت هذه الفئة أيضا هي الأكثر استقرارا في معدل المشتغلات إلى عدد السكان بنسبة 13.8%.
وبحسب تقرير البنك الدولي فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.3% في 2023 مقارنة مع 17% في عام 2017، بالإضافة إلى تمكينها في المناصب القيادية ومجالات متعددة وجديدة مثل قطاع السياحة والترفيه. قوة ناعمة عسكرية
شهد عمل المرأة السعودية في القطاعات العسكرية تطورا ملحوظا بانطلاق لاسيما في الأعوام السابقة، حيث حرصت الحكومة على تمكين المرأة ورفع مشاركتها في قوة العمل إلى 30% بحول 2030.
حيث التحقت المرأة السعودية بكافة المجالات العسكرية وأصبحت خير شاهد على تمكينها ومنها (وزارة الدفاع، الأمن العام، المرور، مركز العمليات الموحد، الدفاع المدني، الشرطة، الجوازات، معهد التدريب النسوي). سعوديات برزن في 2023
شهد عام 2023، دخول 4 سعوديات قائمة فوربس الشرق الأوسط، وذلك ضمن 50 سيدة من 21 جنسية مختلفة حول العالم، صنعن علامات تجارية تكنولوجية في الشرق الأوسط في مجالات شتى ما بين الفن والأزياء والتجميل وغيرها.
فجاءت هنيدة صيرفي؛ صاحبة العلامة التجارية HONAYDA، في مجال الموضة والأزياء، واحتلت المرتبة الـ37؛ كونها المدير الإبداعي للعلامة التجارية للملابس الجاهزة HONAYDA.
واحتلت مشاعل الفارس؛ صاحبة العلامة التجارية MASHAEL AL FARIS، المرتبة الـ40 في مجال الموضة والأزياء الخاصة.
بينما حازت أروى العماري على المرتبة الـ45، عن تصميم مجموعتها في 2015، لتتماشى مع كل المواسم؛ للحد من إهدار الأقمشة.
ودخلت كوثر الهريش صاحبة العلامة التجارية الأشهر في السعودية والإمارات والبحرين KAF BY KAF، وجاءت في المرتبة الـ48. مناصب السعوديات في 2023
* الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان
تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والدكتورة مها الجفالي عضوتين في مجلس إدارة أكاديمية مهد الوطنية الرياضية لمدة ثلاثة أعوامٍ، برئاسة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وتُعنى الأكاديمية باكتشاف مواهب الكرة في السعودية.
* الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن
خلال الاجتماع الاستثنائي الـ 18 للجنة التراث العالمي، الذي عُقد في المقر الرئيس للمنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، أعلنت اللجنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الأميرة هيفاء آل مقرن، مندوبة السعودية الدائمة لدى ((يونسكو))، رئيساً للجنة.
الأميرة ديمة بنت فهد بن مشاري بن عبد العزيز آل سعود
تعيين الأميرة ديمة بنت فهد بن مشاري بن عبد العزيز آل سعود رئيسة لجنة الصحة والمرأة والطفل والفخري للمجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي رئيسًا للتكتل العربي الإفريقي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي للتنمية والتخطيط، لتكون أول عربية ترشح لهذا المنصب. ولمنصبها نائبا للأمين العام لدول آسيا بالجنة الدولية للديبلوماسيين، المجلس الاستشاري لدى الأمم المتحدة.
* آمال المعلمي
عُيِّنت آمال المعلمي سفيرةً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين في كندا، وقدَّمت أوراق اعتمادها للحاكم العام ماري سيمون في قصر الحاكم العام بالعاصمة أوتاوا. وشغلت العلمي منصب سفيرة السعودية في النرويج، وتعدُّ ثاني سفيرةٍ لبلادها، ولها سيرةٌ ذاتيةٌ حافلةٌ بالإنجازات، فقد حصلت على زمالة مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد في بريطانيا، وعملت مساعدة الأمين العام لشؤون المرأة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والمدير العام للمنظمات والتعاون الدولي في هيئة حقوق الإنسان.
* هيفاء الجديع
اختيرت هيفاء الجديع رئيساً للبعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي، وممثلةً لبلادها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي أول سعودية تتولى هذا المنصب. كذلك شغلت الجديع عديداً من المناصب قبل ذلك، إذ كانت عضواً في الفريق التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، والرئيس التنفيذي لـ SRMG Think للدراسات.
* جود الحارثي
تقلَّدت المحامية السعودية جود الحارثي منصب مسؤولة الشؤون السياسية في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وسبق لها العمل في مكتب الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، وكان لها شرف تمثيل منظمات كبرى، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي.
* حنان بلخي
أعلنت منظمة الصحة العالمية تعيين الدكتورة حنان بلخي مديراً إقليمياً للمنظمة، لتكون بذلك أول عربيةٍ ومسلمةٍ تشغل هذا المنصب، كما شغلت منصب مساعد مدير منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، وتمتلك عديداً من الإنجازات الطبية، والجوائز العالمية. مناصب تعليمية
* جمانا الراشد
الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، لعضوية مجلس إدارة جامعة الملك سعود بأمرٍ سامٍ من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برئاسة يوسف بن عبدالله البنيان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدد من الوزراء والمسؤولين. ضمن قائمة مجلة ((فوربس)) الأمريكية لأقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط إلى جانب لبنى العليان الرئيس التنفيذي لجموعة العليان، وسارة السحيمي رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية.
والراشد رئيسة لمجلس أمناء مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي شهد عام 2023 النسخة الثالثة من المهرجان بحضور نجوم السينما العربية والعالمية.
* نوال الرشيد
تم ترشيحها رئيساً لجامعة طيبة في المدينة المنورة، لتصبح أول امرأةٍ تتولى رئاسة الجامعة.
* منال بنت مبارك اللهيبي
تعيين منال بنت مبارك اللهيبي في منصب المدير العام لتعليم جدة. مناصب رياضية
* أضواء العريفي
اختيرت مساعداً لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لشؤون الرياضة.
* نجلاء العليان
عيَّنها الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر نائب رئيس الاتحاد السعودي للعبة، وممثلاً لقارة آسيا في لجنة المرأة بالاتحاد الدولي، لتصبح أول سعوديةٍ تنال عضوية الاتحادات الرياضية الدولية ((IBSF)).
* لمياء بهيان
تعيين لمياء بهيان نائباً لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى عام 2027، في بادرةٍ تعدُّ الأولى في تاريخ الكرة السعودية.
* العنود الأسمري
أول حكمةٍ لكرة القدم في السعودية، وهو ما أهَّلها للانضمام إلى القائمة الدولية للحكام عام 2023، التي أعلنها الاتحاد الدولي للعبة ((فيفا)).
* حنان القرشي
أول سيدةٍ سعوديةٍ ترأس نادياً رياضياً
* لمياء النهدي
نالت اعتماد الاتحاد الدولي لكرة السلة ((FIB)) لتكون أول حكمةٍ دوليةٍ من بلادها في تاريخ اللعبة.
* ريانة برناوي
من أهم الأحداث التي شهدها عام 2023، بل وأهم إنجازٍ تاريخي للمرأة السعودية والعربية والمسلمة، قيام ريانة برناوي، أول رائدة فضاءٍ سعوديةٍ، برحلة علميةٍ إلى محطة الفضاء الدولية.
* منال الضويان
حصلت على جائزة الفنون البصرية، ورشحت لتمثيل السعودية في الدورة الـ60 لمعرض الفنون الدولي، بينالي البندقية.
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