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آل هيازع: رؤية المملكة تحقق مستهدفاتها مبكرا

4/4/2024 11:22:09 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع رئيس جامعة الفيصل بالرياض الدكتور محمد بن علي آل هيازع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السابعة لمبايعة ولي العهد.
وأكد آل هيازع أن مسيرة ولي العهد تظل حافلة بالإنجازات التي تسابق الزمن في سرعتها، أو استشرافها للمستقبل، والتخطيط الاستراتيجي القائم على دعائم من العلم والابتكار والعقول الشابة الواعدة، والفكر المستنير؛ لإيمانه بقدرات شباب وشابات المملكة على الإبداع ومواكبة علوم المستقبل ومعطياته العلمية والتقنية، مبيناً أن ولي العهد أضحى قائداً ملهماً على المستوى العالمي، يجعل من الأفكار والابتكارات واقعاً ملموساً على خريطة الإنجاز السعودية، فما حققته المملكة في الأنشطة غير النفطية يدعو للفخر حقيقة، بتحقيقه نسبة 50% من الناتج المحلي بـ 1.7 تريليون ريال، مما يؤكد أن رؤية المملكة الطموحة 2030 حققت مستهدفاتها في وقت مبكر، وهو ما تأكد في قطاع السياحة التي تستهدف 150 مليون سائح في العام بحلول عام 2030، في حين أن النسبة تجاوزت 100مليون سائح في العام، وستتجاوز هذا الرقم خلال العام الجاري.
وعبر رئيس جامعة الفيصل، عن سعادته باختيار يوم 27 مارس من كل عام ليكون عاماً لمبادرة السعودية الخضراء، احدى المبادرات الرائدة لولي العهد، وهذا التاريخ يحمل الكثير من المعاني، يكفى أنه موسم الربيع، مشيراً إلى أن مبادرة المملكة لمواجهة أخطار الانبعاثات الكربونية، والتغيرات المناخية تتجاوز حدود المملكة، وتصل إلى الإقليم المحيط، ودول العالم، حيث تسعى المملكة أن تكون لها الريادة من خلال مبادرة زراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة في المملكة ومحيطها الإقليمي، كما لها الريادة في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في الصناعات الثقيلة، ومناحي الحياة.
وأوضح آل هيازع أن أجيال جامعة الفيصل تسابق الزمن متسلحة بكل مقومات العلم والمعرفة والذكاء الاصطناعي، وقنوات التواصل مع جامعات عالمية شريكة لجامعة الفيصل؛ كي يكونوا دعائم لمستقبل المملكة الزاهر بعقول أبنائها.
وفي الختام دعا رئيس جامعة الفيصل، الله سبحانه أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها ورخائها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير الملهم.

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