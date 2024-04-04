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جراحة تعيد الحركة لمريض بعد شلل الأطراف الأربعة

4/4/2024 11:22:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بريدة المركزي من إنقاذ حياة شاب تعرض لسقوط من ارتفاع عال، تسبب بإصابته برض دماغي مع كسر بالعمود الفقري الرقبي، أدت إلى عدم القدرة على حركة الأطراف الأربعة، وبإجراء تدخل جراحي عاجل استغرق ساعتين تكللت بالنجاح.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه جرى إسعاف المصاب (38 عامًا) إلى قسم الطوارئ، وكان يعاني من رض دماغي مع كسر بالعمود الفقري الرقبي تسبب في آلام شديدة في الرقبة وعدم القدرة على حركة الأطراف الأربعة، حيث كانت مقياس القوى العضلية من 3 إلى 5.
وأفاد التجمع أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة والتصوير بالأشعة المقطعية أفاد الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور عبدالله الصويري، أن المريض لديه نزيف في الدماغ وكسر وخلع بالفقرتين الرقبية السادسة والسابعة، وضغط خلفي على النخاع الشوكي.
مؤكدًا أن الفريق المعالج قرر إجراء تدخل جراحي عاجل ودقيق تم فيه علاج النزيف تحفظيًا، وإزالة الضغط على النخاع الشوكي الرقبي باستئصال الغضروف وتثبيت الفقرتين الرقبية السادسة والسابعة بعد رد الخلع، ليتم بعدها نقل المريض لأقسام التنويم، ومتابعة الحالة من قبل الفرق التمريضية والتأهيلية التي أسهمت بتحسن حالة المريض واستعادة حركة الأطراف الأربعة بشكل تام والمشي، والخروج من المستشفى، ولا يوجد لديه أي ضعف عصبي.

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