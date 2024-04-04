جراحة تعيد الحركة لمريض بعد شلل الأطراف الأربعة

(MENAFN
- Al Watan) تمكن أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بريدة المركزي من إنقاذ حياة شاب تعرض لسقوط من ارتفاع عال، تسبب بإصابته برض دماغي مع كسر بالعمود الفقري الرقبي، أدت إلى عدم القدرة على حركة الأطراف الأربعة، وبإجراء تدخل جراحي عاجل استغرق ساعتين تكللت بالنجاح.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه جرى إسعاف المصاب (38 عامًا) إلى قسم الطوارئ، وكان يعاني من رض دماغي مع كسر بالعمود الفقري الرقبي تسبب في آلام شديدة في الرقبة وعدم القدرة على حركة الأطراف الأربعة، حيث كانت مقياس القوى العضلية من 3 إلى 5.
وأفاد التجمع أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة والتصوير بالأشعة المقطعية أفاد الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور عبدالله الصويري، أن المريض لديه نزيف في الدماغ وكسر وخلع بالفقرتين الرقبية السادسة والسابعة، وضغط خلفي على النخاع الشوكي.
مؤكدًا أن الفريق المعالج قرر إجراء تدخل جراحي عاجل ودقيق تم فيه علاج النزيف تحفظيًا، وإزالة الضغط على النخاع الشوكي الرقبي باستئصال الغضروف وتثبيت الفقرتين الرقبية السادسة والسابعة بعد رد الخلع، ليتم بعدها نقل المريض لأقسام التنويم، ومتابعة الحالة من قبل الفرق التمريضية والتأهيلية التي أسهمت بتحسن حالة المريض واستعادة حركة الأطراف الأربعة بشكل تام والمشي، والخروج من المستشفى، ولا يوجد لديه أي ضعف عصبي.
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