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جراحة متطورة تستأصل ورما من رحم مريضة

4/4/2024 11:22:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن الفريق الطبي الجراحي بمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام من إجراء عملية استئصال كامل لورم سرطاني في بطانة الرحم شاملاً المبايض والعقد الليمفاوية، لمريضة مصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة العالية، عن طريق استخدام المنظار الجراحي بدلا من العمليات التقليدية عن طريق فتح البطن.
وأفاد تجمع القصيم الصحي أن المريضة البالغة من العمر 37 عامًا راجعة المركز تعاني من نزيف مهبلي، وبإجراء الفحص السريري المبدئي تبين أن هناك ليونة زائدة غير طبيعية للرحم، وحجمه أكبر من الطبيعي نسبةً إلى عمر المريضة فأخضعت المريضة للفحوصات التشخيصية من أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي وتحاليل مخبرية.
وأبان أنه بعد الاطلاع على النتائج من قبل الفريق الطبي المعالج تمت مراجعة ملف المريضة في مجلس الأورام بالمركز الذي أقر بضرورة إجراء عملية جراحية نظرا لوجود علامات تدل على وجود ورم في بطانة الرحم.
لافتًا إلى أن الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة الدكتور طارق دمق بدأ العملية باستئصال كامل للرحم مع المبايض وإرسال مسحة للورم للمختبر للتحليل الآني للعينة وهذا النوع من التحاليل ينفرد به المركز بالتعاون مع مختبر مستشفى الملك فهد التخصصي على مستوى المنطقة وبعد أقل من نصف ساعة جاءت نتيجة المختبر لتؤكد وجود ورم ببطانة الرحم ومباشرة تم استكمال العملية باستئصال 34 عقدة ليمفاوية في الحوض و17 عقدة لمفاوية من جهة اليمين و14 عقدة من جهة اليسار، تكللت بالنجاح، والمريضة حالياً في مرحلة التشافي وتتلقى العلاج الوقائي حسب المواعيد المعطاة لها في العيادة المختصة.
وأشار الفريق الطبي إلى أن هذا النوع من العمليات يعد من العمليات سريعة التشافي بالنسبة للمريض، وأنها تسرع من إمكانية أخذ المريض للعلاج الوقائي من علاج كيماوي وإشعاعي للتقليل بدرجة كبيرة من إمكانية رجوع المرض مرة أخرى، لافتاً إلى أن المركز يتميز بإجراء مثل هذه العمليات النوعية التي تعود على المريض بنتائج إيجابية وعلى المهنة بتطور سريع.

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