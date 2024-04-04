الذهب يتراجع عند التسوية للمرة الأولى خلال 8 جلسات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تداولات الخميس، بضغط من عمليات جني المستثمرين الأرباح للاستفادة من المكاسب السابقة، ومع صدور بيانات اقتصادية عن سوق العمل الأمريكي، عززت من الرأي القائل بالتأني قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.3% أو 6.5 دولار عند 2308.5 دولار للأوقية، ليتراجع العقد الأكثر نشاطًا للمرة الأولى خلال 8 جلسات.
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فيما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% إلى 104.06 نقطة، بعد أن لامس 103.92 نقطة.
ووفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد الطلبات الأولية لإعانة البطالة بمقدار 9 آلاف طلب إلى 221 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 30 من مارس، ويقارن ذلك مع توقعات ارتفاعها إلى 213 ألفاً من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار ألفي طلب إلى 212 ألفاً.
وقال“توماس باركين” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند:“أعتقد أنه من الذكاء أن يأخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي وقتًا، فلا أحد يريد عودة التضخم، ونظرًا لسوق العمل القوي، لدينا الوقت حتى تنقشع الغيوم قبل البدء في عملية خفض أسعار الفائدة”، بحسب“رويترز”.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108061706
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