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الذهب يتراجع عند التسوية للمرة الأولى خلال 8 جلسات

4/4/2024 11:22:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تداولات الخميس، بضغط من عمليات جني المستثمرين الأرباح للاستفادة من المكاسب السابقة، ومع صدور بيانات اقتصادية عن سوق العمل الأمريكي، عززت من الرأي القائل بالتأني قبل بدء دورة خفض الفائدة.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.3% أو 6.5 دولار عند 2308.5 دولار للأوقية، ليتراجع العقد الأكثر نشاطًا للمرة الأولى خلال 8 جلسات.

موضوعات متعلقة اتساع العجز التجاري الأمريكي إلى 69 مليار دولار في فبراير ألفابت تبحث الاستحواذ على شركة برمجيات قيمتها السوقية 35 مليار دولار الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد شركة تتعاون مع إيران

فيما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% إلى 104.06 نقطة، بعد أن لامس 103.92 نقطة.

ووفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد الطلبات الأولية لإعانة البطالة بمقدار 9 آلاف طلب إلى 221 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 30 من مارس، ويقارن ذلك مع توقعات ارتفاعها إلى 213 ألفاً من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار ألفي طلب إلى 212 ألفاً.

وقال“توماس باركين” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند:“أعتقد أنه من الذكاء أن يأخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي وقتًا، فلا أحد يريد عودة التضخم، ونظرًا لسوق العمل القوي، لدينا الوقت حتى تنقشع الغيوم قبل البدء في عملية خفض أسعار الفائدة”، بحسب“رويترز”.

المصدر:

MENAFN04042024000202011048ID1108061706

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