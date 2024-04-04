جورجيفا تستعد لرئاسة صندوق النقد للمرة الثانية مع إغلاق باب الترشيحات

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد صندوق النقد الدولي، أن مديرته الحالية البالغة من العمر 70 عامًا، هي المرشحة الوحيدة لقيادة المؤسسة المالية الدولية، بمجرد انتهاء ولايتها الأولى في وقت لاحق من هذا العام.
ويعني بيان الخميس، أن“كريستالينا جورجيفا” تتجه للفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات في إدارة صندوق النقد الدولي، فور انتهاء فترة ولايتها الحالية في 30 سبتمبر، عقب انتهاء فترة الترشيح أمس الأربعاء دون تقدم أي مرشح آخر لمنافستها.
موضوعات متعلقة
اتساع العجز التجاري الأمريكي إلى 69 مليار دولار في فبراير ألفابت تبحث الاستحواذ على شركة برمجيات قيمتها السوقية 35 مليار دولار الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد شركة تتعاون مع إيران
وأوضح الصندوق أن مجلس الإدارة المؤلف من 24 عضوًا، والذي يختار المدير العام، سيعقد الآن اجتماعات مع“جورجيفا”، ويهدف إلى استكمال عملية الاختيار بحلول نهاية أبريل، بحسب وكالة“فرانس برس”.
وبموجب تفاهم ما بعد الحرب العالمية الثانية بين أوروبا والولايات المتحدة، كان صندوق النقد الدولي تاريخياً يرأسه مواطن أوروبي، والبنك الدولي يرأسه مواطن أميركي، وقد أعيد التأكيد على هذا الترتيب غير المكتوب في العام الماضي عندما رشح البيت الأبيض“أجاي بانجا”، وهو مواطن أمريكي هندي المولد، لإدارة البنك الدولي.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108061705
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.