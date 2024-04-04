جورجيفا تستعد لرئاسة صندوق النقد للمرة الثانية مع إغلاق باب الترشيحات

MENAFN - Al-Borsa News) أكد صندوق النقد الدولي، أن مديرته الحالية البالغة من العمر 70 عامًا، هي المرشحة الوحيدة لقيادة المؤسسة المالية الدولية، بمجرد انتهاء ولايتها الأولى في وقت لاحق من هذا العام.

ويعني بيان الخميس، أن“كريستالينا جورجيفا” تتجه للفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات في إدارة صندوق النقد الدولي، فور انتهاء فترة ولايتها الحالية في 30 سبتمبر، عقب انتهاء فترة الترشيح أمس الأربعاء دون تقدم أي مرشح آخر لمنافستها.

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وأوضح الصندوق أن مجلس الإدارة المؤلف من 24 عضوًا، والذي يختار المدير العام، سيعقد الآن اجتماعات مع“جورجيفا”، ويهدف إلى استكمال عملية الاختيار بحلول نهاية أبريل، بحسب وكالة“فرانس برس”.

وبموجب تفاهم ما بعد الحرب العالمية الثانية بين أوروبا والولايات المتحدة، كان صندوق النقد الدولي تاريخياً يرأسه مواطن أوروبي، والبنك الدولي يرأسه مواطن أميركي، وقد أعيد التأكيد على هذا الترتيب غير المكتوب في العام الماضي عندما رشح البيت الأبيض“أجاي بانجا”، وهو مواطن أمريكي هندي المولد، لإدارة البنك الدولي.

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