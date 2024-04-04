البحرين والولايات المتحدة تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، بالمنامة، مع ستيفن كريج بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تربط بين البلدين.
وأوضح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الزيارة ترتكز على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل والتعاون الثنائي الوثيق، وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة.
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وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108061704
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