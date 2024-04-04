البحرين والولايات المتحدة تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، بالمنامة، مع ستيفن كريج بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تربط بين البلدين.

وأوضح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الزيارة ترتكز على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل والتعاون الثنائي الوثيق، وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة.

موضوعاتاتساع العجز التجاري الأمريكي إلى 69 مليار دولار في فبراير ألفابت تبحث الاستحواذ على شركة برمجيات قيمتها السوقية 35 مليار دولار الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد شركة تتعاون مع إيران

وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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