النفط يتحول للارتفاع عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 90 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات الخميس، مدفوعة بخطط خفض الإمدادات من“أوبك+” وتزايد المخاطر الجيوسياسية، فضلًا عن بيانات اقتصادية عززت من آفاق الطلب على النفط.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.45% بما يعادل 1.3 دولار عند 90.65 دولارًا للبرميل، بعد أن تجاوزت مستوى 91 دولارًا خلال الجلسة.

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فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 1.35% أو 1.16 دولار، ليسجل 86.59 دولار للبرميل، بعد أن لامس 86.80 دولار.

وبحسب القراءة النهائية الصادرة من“إس آند بي جلوبال”، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب -الصناعي والخدمي- في منطقة اليورو إلى 50.3 نقطة خلال مارس من 49.2 نقطة في فبراير، ليتجاوز الحد الفاصل بين النمو والانكماش (50 نقطة) للمرة الأولى منذ مايو 2023، وأفضل من القراءة الأولية (49.9 نقطة).

ورفع محللو الطاقة لدى“بنك أوف أمريكا” توقعاتهم لمتوسط أسعار النفط للعام الحالي، حيث أشارت التقديرات في مذكرة بحثية إلى وصول متوسط خام برنت هذا العام إلى 86 دولارًا للبرميل، بارتفاع من التقدير السابق البالغ 80 دولارًا، مع وصول الأسعار لذروتها هذا الصيف عند 95 دولارًا.

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