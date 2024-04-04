النفط يتحول للارتفاع عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 90 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات الخميس، مدفوعة بخطط خفض الإمدادات من“أوبك+” وتزايد المخاطر الجيوسياسية، فضلًا عن بيانات اقتصادية عززت من آفاق الطلب على النفط.
وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.45% بما يعادل 1.3 دولار عند 90.65 دولارًا للبرميل، بعد أن تجاوزت مستوى 91 دولارًا خلال الجلسة.
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فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 1.35% أو 1.16 دولار، ليسجل 86.59 دولار للبرميل، بعد أن لامس 86.80 دولار.
وبحسب القراءة النهائية الصادرة من“إس آند بي جلوبال”، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب -الصناعي والخدمي- في منطقة اليورو إلى 50.3 نقطة خلال مارس من 49.2 نقطة في فبراير، ليتجاوز الحد الفاصل بين النمو والانكماش (50 نقطة) للمرة الأولى منذ مايو 2023، وأفضل من القراءة الأولية (49.9 نقطة).
ورفع محللو الطاقة لدى“بنك أوف أمريكا” توقعاتهم لمتوسط أسعار النفط للعام الحالي، حيث أشارت التقديرات في مذكرة بحثية إلى وصول متوسط خام برنت هذا العام إلى 86 دولارًا للبرميل، بارتفاع من التقدير السابق البالغ 80 دولارًا، مع وصول الأسعار لذروتها هذا الصيف عند 95 دولارًا.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108061703
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