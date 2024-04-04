Friday, 05 April 2024 06:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فريدي ماك: ارتفاع طفيف في فائدة الرهن العقاري الأمريكية

4/4/2024 11:22:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الأسبوع الجاري، لكنها تظل دون متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.91%.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك” الخميس، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل إلى 6.82 % من 6.79% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.28% قبل عام.

موضوعات متعلقة اتساع العجز التجاري الأمريكي إلى 69 مليار دولار في فبراير ألفابت تبحث الاستحواذ على شركة برمجيات قيمتها السوقية 35 مليار دولار الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد شركة تتعاون مع إيران

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:” أظهرت معدلات الرهن العقاري حركة طفيفة مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث تحوم حول 6.8%، ومنذ بداية العام، لم يصل معدل الرهن العقاري بالسعر الثابت لمدة 30 عامًا إلى 7% ولكنه لم ينخفض دون 6.6% أيضًا”.

واختتم“خاطر”:“بينما تشير البيانات الاقتصادية الواردة إلى انخفاض معدل التضخم، فإننا لا نتوقع أن تنخفض فائدة الرهن العقاري بشكل ملحوظ على المدى القريب، وعلى الجانب الإيجابي، فإن المعروض يتحسن، وهو الأمر الذي من شأنه تخفيف ارتفاع أسعار المنازل”.

المصدر:

MENAFN04042024000202011048ID1108061702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث