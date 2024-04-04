فريدي ماك: ارتفاع طفيف في فائدة الرهن العقاري الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الأسبوع الجاري، لكنها تظل دون متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.91%.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك” الخميس، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل إلى 6.82 % من 6.79% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.28% قبل عام.

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وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:” أظهرت معدلات الرهن العقاري حركة طفيفة مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث تحوم حول 6.8%، ومنذ بداية العام، لم يصل معدل الرهن العقاري بالسعر الثابت لمدة 30 عامًا إلى 7% ولكنه لم ينخفض دون 6.6% أيضًا”.

واختتم“خاطر”:“بينما تشير البيانات الاقتصادية الواردة إلى انخفاض معدل التضخم، فإننا لا نتوقع أن تنخفض فائدة الرهن العقاري بشكل ملحوظ على المدى القريب، وعلى الجانب الإيجابي، فإن المعروض يتحسن، وهو الأمر الذي من شأنه تخفيف ارتفاع أسعار المنازل”.

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