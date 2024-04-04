فريدي ماك: ارتفاع طفيف في فائدة الرهن العقاري الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الأسبوع الجاري، لكنها تظل دون متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.91%.
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك” الخميس، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل إلى 6.82 % من 6.79% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.28% قبل عام.
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وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:” أظهرت معدلات الرهن العقاري حركة طفيفة مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث تحوم حول 6.8%، ومنذ بداية العام، لم يصل معدل الرهن العقاري بالسعر الثابت لمدة 30 عامًا إلى 7% ولكنه لم ينخفض دون 6.6% أيضًا”.
واختتم“خاطر”:“بينما تشير البيانات الاقتصادية الواردة إلى انخفاض معدل التضخم، فإننا لا نتوقع أن تنخفض فائدة الرهن العقاري بشكل ملحوظ على المدى القريب، وعلى الجانب الإيجابي، فإن المعروض يتحسن، وهو الأمر الذي من شأنه تخفيف ارتفاع أسعار المنازل”.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108061702
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