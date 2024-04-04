عقود الغاز الأمريكية تتراجع بنحو 4% مع تقييم بيانات المخزونات

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للانخفاض خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم تراجع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 29 مارس، بأقل من توقعات انخفاضها 42 مليار قدم مكعبة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر مايو بنسبة 3.65% عند 1.774 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن لامست 1.769 دولار.

موضوعاتالنفط يتحول للارتفاع عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 90 دولارًا روسيا تكتشف حقول نفط باحتياطي 315 مليون برميل خلال عام 2023 “شنايدر إلكتريك” تعلن عن حلول جديدة لزيادة كفاءة الطاقة

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 37 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.259 تريليون قدم مكعبة، لكنها تعتبر أعلى بنسبة 39% فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023).

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة، مما سيقلل الطلب على التدفئة، حيث أشاروا إلى أنه من المتوقع أن يشهد النصف الشرقي دفء الربيع خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل، بينما سيشهد الجزء الغربي درجات حرارة أعلى من المعتاد.

وتتعرض أسعار الغاز الطبيعي لضغوط بعد أن أغلقت محطة“فريبورت” لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس في الأول من مارس إحدى وحدات الإنتاج الثلاث بسبب الأضرار الناجمة عن الطقس شديد البرودة، ورغم تشغيل الوحدة مؤخرًا إلا أن الشركة أعلنت خضوع الوحدتين الأخريين للصيانة، ولن تعود الوحدات الثلاث إلى العمل حتى مايو.

المصدر: