عقود الغاز الأمريكية تتراجع بنحو 4% مع تقييم بيانات المخزونات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للانخفاض خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم تراجع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 29 مارس، بأقل من توقعات انخفاضها 42 مليار قدم مكعبة.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر مايو بنسبة 3.65% عند 1.774 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن لامست 1.769 دولار.
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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 37 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.259 تريليون قدم مكعبة، لكنها تعتبر أعلى بنسبة 39% فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023).
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة، مما سيقلل الطلب على التدفئة، حيث أشاروا إلى أنه من المتوقع أن يشهد النصف الشرقي دفء الربيع خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل، بينما سيشهد الجزء الغربي درجات حرارة أعلى من المعتاد.
وتتعرض أسعار الغاز الطبيعي لضغوط بعد أن أغلقت محطة“فريبورت” لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس في الأول من مارس إحدى وحدات الإنتاج الثلاث بسبب الأضرار الناجمة عن الطقس شديد البرودة، ورغم تشغيل الوحدة مؤخرًا إلا أن الشركة أعلنت خضوع الوحدتين الأخريين للصيانة، ولن تعود الوحدات الثلاث إلى العمل حتى مايو.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108061701
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