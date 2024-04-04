إيطاليا تؤكد رغبتها في فتح مرحلة جديدة من العلاقات مع الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعربت إيطاليا، اليوم الخميس، عن رغبتها في فتح مرحلة جديدة في العلاقات مع الصين.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني – خلال مؤتمر صحفي لتقديم اللجنة الاقتصادية المختلطة ومنتدى حوار الأعمال الإيطالي الصيني الذي سيجتمع يومي 11 و12 أبريل في مدينة فيرونا الإيطالية، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) –“إنه بعد قرار عدم تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بالحزام والطريق مع جمهورية الصين الشعبية، نريد أن نفتتح مرحلة جديدة في العلاقات بين روما وبكين”.
موضوعات متعلقة
اتساع العجز التجاري الأمريكي إلى 69 مليار دولار في فبراير ألفابت تبحث الاستحواذ على شركة برمجيات قيمتها السوقية 35 مليار دولار الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد شركة تتعاون مع إيران
وأضاف:“نريد أيضًا، دون المساس بالأصول الاستراتيجية الوطنية، تسهيل جذب الاستثمارات الصينية المؤهلة إلى إيطاليا”.
وأشار تاياني إلى أن هذا الاجتماع يمثل الموعد السياسي الأول المهم مع الصين في عام 2024 والذي تحتفل فيه بلاده بمرور 20 عامًا على الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين.
وأوضح أن الهدف النهائي هو تعزيز الحوار والتعاون مع بكين في قطاعات أولوية وإعادة التوازن، مؤكدًا على أن الصين سوق رئيسية بالنسبة لإيطاليا.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108061700
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.