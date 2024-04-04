إيطاليا تؤكد رغبتها في فتح مرحلة جديدة من العلاقات مع الصين

MENAFN - Al-Borsa News) أعربت إيطاليا، اليوم الخميس، عن رغبتها في فتح مرحلة جديدة في العلاقات مع الصين.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني – خلال مؤتمر صحفي لتقديم اللجنة الاقتصادية المختلطة ومنتدى حوار الأعمال الإيطالي الصيني الذي سيجتمع يومي 11 و12 أبريل في مدينة فيرونا الإيطالية، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) –“إنه بعد قرار عدم تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بالحزام والطريق مع جمهورية الصين الشعبية، نريد أن نفتتح مرحلة جديدة في العلاقات بين روما وبكين”.

موضوعاتاتساع العجز التجاري الأمريكي إلى 69 مليار دولار في فبراير ألفابت تبحث الاستحواذ على شركة برمجيات قيمتها السوقية 35 مليار دولار الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد شركة تتعاون مع إيران

وأضاف:“نريد أيضًا، دون المساس بالأصول الاستراتيجية الوطنية، تسهيل جذب الاستثمارات الصينية المؤهلة إلى إيطاليا”.

وأشار تاياني إلى أن هذا الاجتماع يمثل الموعد السياسي الأول المهم مع الصين في عام 2024 والذي تحتفل فيه بلاده بمرور 20 عامًا على الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين.

وأوضح أن الهدف النهائي هو تعزيز الحوار والتعاون مع بكين في قطاعات أولوية وإعادة التوازن، مؤكدًا على أن الصين سوق رئيسية بالنسبة لإيطاليا.

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