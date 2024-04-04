بنك أوف أمريكا يتكبد خسائر دفترية في السندات تتجاوز 100 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) من المرجح تحقيق“بنك أوف أمريكا” لخسائر دفترية على جزء رئيسي من محفظة سنداته، بما يتجاوز 100 مليار دولار، مع ارتفاع عوائد السندات خلال الربع الأول من هذا العام.

وتشير تقديرات محللي“بارونز” إلى أن خسائر المقرض غير المحققة في محفظة السندات هذه امتدت إلى حوالي 110 مليارات دولار اعتبارًا من 31 مارس، وهي الأكبر على الإطلاق عبر الصناعة المصرفية، بحسب“ماركت ووتش”.

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وفي نهاية عام 2023، كان البنك يعاني من خسائر دفترية بقيمة 98 مليار دولار في محفظة سندات بقيمة 595 مليار دولار، معظمها من سندات الرهن العقاري الأمريكية، والتي تم تصنيفها للأغراض المحاسبية على أنها محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أي أنه لا يخطط لبيع هذه الأصول قبل استحقاقها.

وتقلصت الخسائر الدفترية بمقدار 34 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، قبل ارتفاع عائدات الديون خلال الربع الأول، وانخفضت قيمة المحفظة بنحو 13% من ذروتها البالغة 683 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.

من المقرر أن يعلن“بنك أوف أمريكا” عن أرباحه للربع الأول في 16 أبريل، ويترقب المستثمرون تقديم معلومات محدثة عن محفظة السندات، وبموجب القواعد المحاسبية، فإن الخسائر الدفترية على المحفظة المحتفظ بها حتى الاستحقاق لا تؤدي إلى انخفاض رأس ماله أو تؤثر على أرباحه.

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