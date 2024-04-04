بنك أوف أمريكا يتكبد خسائر دفترية في السندات تتجاوز 100 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) من المرجح تحقيق“بنك أوف أمريكا” لخسائر دفترية على جزء رئيسي من محفظة سنداته، بما يتجاوز 100 مليار دولار، مع ارتفاع عوائد السندات خلال الربع الأول من هذا العام.
وتشير تقديرات محللي“بارونز” إلى أن خسائر المقرض غير المحققة في محفظة السندات هذه امتدت إلى حوالي 110 مليارات دولار اعتبارًا من 31 مارس، وهي الأكبر على الإطلاق عبر الصناعة المصرفية، بحسب“ماركت ووتش”.
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وفي نهاية عام 2023، كان البنك يعاني من خسائر دفترية بقيمة 98 مليار دولار في محفظة سندات بقيمة 595 مليار دولار، معظمها من سندات الرهن العقاري الأمريكية، والتي تم تصنيفها للأغراض المحاسبية على أنها محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أي أنه لا يخطط لبيع هذه الأصول قبل استحقاقها.
وتقلصت الخسائر الدفترية بمقدار 34 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، قبل ارتفاع عائدات الديون خلال الربع الأول، وانخفضت قيمة المحفظة بنحو 13% من ذروتها البالغة 683 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.
من المقرر أن يعلن“بنك أوف أمريكا” عن أرباحه للربع الأول في 16 أبريل، ويترقب المستثمرون تقديم معلومات محدثة عن محفظة السندات، وبموجب القواعد المحاسبية، فإن الخسائر الدفترية على المحفظة المحتفظ بها حتى الاستحقاق لا تؤدي إلى انخفاض رأس ماله أو تؤثر على أرباحه.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108061699
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