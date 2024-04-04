مسئول بالفيدرالي: خفض الفائدة قد لا يكون ضروريًا هذا العام إذا ظل الاقتصاد قويًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تكون ضرورية هذا العام إذا توقف التقدم المحرز في مكافحة التضخم، وخاصة إذا ظل الاقتصاد قويًا.
وأضاف“نيل كاشكاري” في حدث افتراضي على“لينكد إن” الخميس:“في شهر مارس، قمت بالإشارة لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام إذا استمر التضخم في الانخفاض نحو هدفنا البالغ 2%، لكن إذا واصلنا رؤية التضخم يتحرك بشكل عرضي، فإن ذلك سيجعلني أتساءل عما إذا كنا بحاجة إلى القيام بمثل هذا الإجراء على الإطلاق”.
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ووصف بيانات التضخم لشهري يناير وفبراير بأنها“مثيرة للقلق”، وقال إنه يحتاج إلى اكتساب الثقة في أن معدل ارتفاع الأسعار يتحرك نحو مستهدف الفيدرالي البالغ 2% قبل خفض تكاليف الاقتراض، بحسب“بلومبرج”.
وأشار المسؤول بالفيدرالي والذي لا يملك حق التصويت على قرار السياسة النقدية هذا العام، إلى أن هناك الكثير من الزخم في الاقتصاد في الوقت الحالي، وأوضح أنه حال استمرار نمو الاقتصاد بقوة بقيادة الإنفاق الاستهلاكي، فإن ذلك يثير سؤال“لماذا نخفض أسعار الفائدة؟”.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108061698
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