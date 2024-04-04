مسئول بالفيدرالي: خفض الفائدة قد لا يكون ضروريًا هذا العام إذا ظل الاقتصاد قويًا

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تكون ضرورية هذا العام إذا توقف التقدم المحرز في مكافحة التضخم، وخاصة إذا ظل الاقتصاد قويًا.

وأضاف“نيل كاشكاري” في حدث افتراضي على“لينكد إن” الخميس:“في شهر مارس، قمت بالإشارة لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام إذا استمر التضخم في الانخفاض نحو هدفنا البالغ 2%، لكن إذا واصلنا رؤية التضخم يتحرك بشكل عرضي، فإن ذلك سيجعلني أتساءل عما إذا كنا بحاجة إلى القيام بمثل هذا الإجراء على الإطلاق”.

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ووصف بيانات التضخم لشهري يناير وفبراير بأنها“مثيرة للقلق”، وقال إنه يحتاج إلى اكتساب الثقة في أن معدل ارتفاع الأسعار يتحرك نحو مستهدف الفيدرالي البالغ 2% قبل خفض تكاليف الاقتراض، بحسب“بلومبرج”.

وأشار المسؤول بالفيدرالي والذي لا يملك حق التصويت على قرار السياسة النقدية هذا العام، إلى أن هناك الكثير من الزخم في الاقتصاد في الوقت الحالي، وأوضح أنه حال استمرار نمو الاقتصاد بقوة بقيادة الإنفاق الاستهلاكي، فإن ذلك يثير سؤال“لماذا نخفض أسعار الفائدة؟”.

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