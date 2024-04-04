الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد شركة تتعاون مع إيران

(MENAFN
- Al-Borsa News) فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة ضد إيران وشركة أوشنلينك ماريتايم وسفنها، لخرقها العقوبات وتعاونها مع جماعات مسلحة إيرانية.
وقالت الوزارة – بحسب ما ذكرته قناة“الحرة” الأمريكية، اليوم الخميس – إن“واشنطن تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وإضعاف قدرتها على تمويل وكلاء لها وعلى دعم الحرب الروسية في أوكرانيا”.
موضوعات متعلقة
اتساع العجز التجاري الأمريكي إلى 69 مليار دولار في فبراير ألفابت تبحث الاستحواذ على شركة برمجيات قيمتها السوقية 35 مليار دولار مسئول بالفيدرالي: خفض الفائدة قد لا يكون ضروريًا هذا العام إذا ظل الاقتصاد قويًا
وأوضحت الوزارة أن سفينة هيكاتي التي تديرها أوشنلينك حملت في الآونة الأخيرة سلعًا إيرانية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار عبر نقل السلع إليها من ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108061697
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.