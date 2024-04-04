الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد شركة تتعاون مع إيران

MENAFN - Al-Borsa News) فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة ضد إيران وشركة أوشنلينك ماريتايم وسفنها، لخرقها العقوبات وتعاونها مع جماعات مسلحة إيرانية.

وقالت الوزارة – بحسب ما ذكرته قناة“الحرة” الأمريكية، اليوم الخميس – إن“واشنطن تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وإضعاف قدرتها على تمويل وكلاء لها وعلى دعم الحرب الروسية في أوكرانيا”.

موضوعاتاتساع العجز التجاري الأمريكي إلى 69 مليار دولار في فبراير ألفابت تبحث الاستحواذ على شركة برمجيات قيمتها السوقية 35 مليار دولار مسئول بالفيدرالي: خفض الفائدة قد لا يكون ضروريًا هذا العام إذا ظل الاقتصاد قويًا

وأوضحت الوزارة أن سفينة هيكاتي التي تديرها أوشنلينك حملت في الآونة الأخيرة سلعًا إيرانية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار عبر نقل السلع إليها من ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات.

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