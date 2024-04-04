ألفابت تبحث الاستحواذ على شركة برمجيات قيمتها السوقية 35 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تجري شركة“ألفابت” محادثات مع مستشاريها بشأن إمكانية تقديم عرض لشراء شركة تطوير البرمجيات“هاب سبوت”، وهي شركة تبلغ قيمتها السوقية 35 مليار دولار، بحسب تقرير.

ووفقًا لما ذكرته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر الخميس، ستكون عملية الاستحواذ المحتملة هي الأكبر على الإطلاق للشركة المالكة لـ”جوجل”، وستسمح لها باستثمار رصيدها النقدي، والذي بلغ 110.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.

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وقالت المصادر إن“ألفابت” التقت مع“مورجان ستانلي” وعدة استشاريين في الأيام الأخيرة بشأن عرض محتمل للشركة التي يتداول سهمها في بورصة نيويورك (HUBS)، وأضافت أنها تناقش القيمة التي يجب أن تقدمها، وما إذا كانت الصفقة ستحظى بالضوء الأخضر من مسؤولي مكافحة الاحتكار.

توفر“هاب سبوت”، التي تم إدراجها في سوق الأوراق المالية في عام 2014، برامج تسويقية للشركات، وحققت إيرادات بقيمة 2.2 مليار دولار في عام 2023 وسجلت خسارة صافية قدرها 176.3 مليون دولار، إلا أن سهمها ارتفع بنسبة 50% خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.

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