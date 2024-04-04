ألفابت تبحث الاستحواذ على شركة برمجيات قيمتها السوقية 35 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تجري شركة“ألفابت” محادثات مع مستشاريها بشأن إمكانية تقديم عرض لشراء شركة تطوير البرمجيات“هاب سبوت”، وهي شركة تبلغ قيمتها السوقية 35 مليار دولار، بحسب تقرير.
ووفقًا لما ذكرته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر الخميس، ستكون عملية الاستحواذ المحتملة هي الأكبر على الإطلاق للشركة المالكة لـ”جوجل”، وستسمح لها باستثمار رصيدها النقدي، والذي بلغ 110.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.
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وقالت المصادر إن“ألفابت” التقت مع“مورجان ستانلي” وعدة استشاريين في الأيام الأخيرة بشأن عرض محتمل للشركة التي يتداول سهمها في بورصة نيويورك (HUBS)، وأضافت أنها تناقش القيمة التي يجب أن تقدمها، وما إذا كانت الصفقة ستحظى بالضوء الأخضر من مسؤولي مكافحة الاحتكار.
توفر“هاب سبوت”، التي تم إدراجها في سوق الأوراق المالية في عام 2014، برامج تسويقية للشركات، وحققت إيرادات بقيمة 2.2 مليار دولار في عام 2023 وسجلت خسارة صافية قدرها 176.3 مليون دولار، إلا أن سهمها ارتفع بنسبة 50% خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108061696
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