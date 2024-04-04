اتساع العجز التجاري الأمريكي إلى 69 مليار دولار في فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) اتسع العجز التجاري الأمريكي في فبراير للشهر الثالث، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2023، بضغط من ارتفاع الواردات مقابل الصادرات مرة أخرى.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة، الخميس، أن العجز في تجارة السلع والخدمات توسع بنسبة 1.9% عن الشهر السابق إلى 68.9 مليار دولار، وهو أكبر عجز منذ ما يقرب من عام.

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ارتفعت قيمة الواردات إلى نحو 332 مليار دولار، فيما زادت الصادرات إلى 263 مليار دولار. يشار إلى أن الأرقام غير معدّلة وفقاً للتضخم، وفق ما نقلت سي إن بي سي.

وتأتي هذه البيانات بعد زيادة قدرها 7.1 مليار دولار في الواردات مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يقابله نمو الصادرات بمقدار 5.8 مليار دولار فقط، ما أدى لتوسع العجز التجاري الإجمالي.

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