اتساع العجز التجاري الأمريكي إلى 69 مليار دولار في فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News) اتسع العجز التجاري الأمريكي في فبراير للشهر الثالث، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2023، بضغط من ارتفاع الواردات مقابل الصادرات مرة أخرى.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة، الخميس، أن العجز في تجارة السلع والخدمات توسع بنسبة 1.9% عن الشهر السابق إلى 68.9 مليار دولار، وهو أكبر عجز منذ ما يقرب من عام.
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ارتفعت قيمة الواردات إلى نحو 332 مليار دولار، فيما زادت الصادرات إلى 263 مليار دولار. يشار إلى أن الأرقام غير معدّلة وفقاً للتضخم، وفق ما نقلت سي إن بي سي.
وتأتي هذه البيانات بعد زيادة قدرها 7.1 مليار دولار في الواردات مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يقابله نمو الصادرات بمقدار 5.8 مليار دولار فقط، ما أدى لتوسع العجز التجاري الإجمالي.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108061695
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