لبنان: بتنظيم برازيلي، معرض يضم 20 عملاً فنياً

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – سيتم عرض عشرين عملاً فنياً من معرض طرابلس في لبنان في معرض قصير الأمد من 12 إلى 27 نيسان أبريل في غاليري مرسى Marsah في طرابلس. حيث نظم هذا المعرض والمسابقة كل من السفارة البرازيلية في بيروت ومعهد غيمارايس روزا بيروت.

إن معرض رشيد كرامي الدولي والمعروف بمعرض طرابلس، حقيقة هو جناح كبير لمعروضات صممها المهندس المعماري أوسكار نييميير. ويقع المعرض على مساحة 70 هكتار بين مدينة طرابلس اللبنانية وميناء المينا. يتمتع المبنى الرئيسي بسقف على شكل بوميرانج مع مساحات للمعارض وفعاليات أخرى. حيث كان قد تم بناءه كجزء من مشروع لتحديث هذا البلد العربي في العام 1960. وتم إدراجه في العام 2023 في لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للتراث العالمي وضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

عمل ابداعي لـ Stephanie Tager سيكون حاضراً في المعرض في لبنان

وفي هذا السياق، واحتفالاً بمناسبة اختيار مدينة طرابلس كعاصمة للثقافة العربية 2024، قام المنظمون بتنظيم معرض الجائزة الفنية – أعمال مختارة“معرض طرابلس: الطريقة التي أراها بها”. ووفقاً لبيان صادر عن السفارة سيقوم هذا المعرض بعرض أفضل 20 عمل من الأعمال الواتي شاركن في مسابقة العام الماضي كطريقة“لتوسيع نطاق الوعي بأهمية الحفاظ على مستقبل هذا المعرض، الذي يعتبر واحد من أهم المشاريع الحداثية في العالم العربي”.

وستعرض في هذا الحدث الأعمال الفائزة لـ Ieva Saudargaite Douaihi، ومريم المالكي وللفائز محمد الامين يونس. حيث حصل كل منهم على جائزة وقدرها ألف دولار. كما سيشهد هذا المعرض أعمالاً لبيير باسيل واستفاني داغر وليلى شرف الدين وثراء قبطان، من ضمنها صورولوحات ومنحوتات وغيرها.

المصدر: Ieva Saudargaite DouaihiStephanie Tager

