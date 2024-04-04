لبنان: بتنظيم برازيلي، معرض يضم 20 عملاً فنياً

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – سيتم عرض عشرين عملاً فنياً من معرض طرابلس في لبنان في معرض قصير الأمد من 12 إلى 27 نيسان أبريل في غاليري مرسى Marsah في طرابلس. حيث نظم هذا المعرض والمسابقة كل من السفارة البرازيلية في بيروت ومعهد غيمارايس روزا بيروت.

إن معرض رشيد كرامي الدولي والمعروف بمعرض طرابلس، حقيقة هو جناح كبير لمعروضات صممها المهندس المعماري أوسكار نييميير. ويقع المعرض على مساحة 70 هكتار بين مدينة طرابلس اللبنانية وميناء المينا. يتمتع المبنى الرئيسي بسقف على شكل بوميرانج مع مساحات للمعارض وفعاليات أخرى. حيث كان قد تم بناءه كجزء من مشروع لتحديث هذا البلد العربي في العام 1960. وتم إدراجه في العام 2023 في لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للتراث العالمي وضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

عمل ابداعي لـ Stephanie Tager سيكون حاضراً في المعرض في لبنان

وفي هذا السياق، واحتفالاً بمناسبة اختيار مدينة طرابلس كعاصمة للثقافة العربية 2024، قام المنظمون بتنظيم معرض الجائزة الفنية – أعمال مختارة“معرض طرابلس: الطريقة التي أراها بها”. ووفقاً لبيان صادر عن السفارة سيقوم هذا المعرض بعرض أفضل 20 عمل من الأعمال الواتي شاركن في مسابقة العام الماضي كطريقة“لتوسيع نطاق الوعي بأهمية الحفاظ على مستقبل هذا المعرض، الذي يعتبر واحد من أهم المشاريع الحداثية في العالم العربي”.

وستعرض في هذا الحدث الأعمال الفائزة لـ Ieva Saudargaite Douaihi، ومريم المالكي وللفائز محمد الامين يونس. حيث حصل كل منهم على جائزة وقدرها ألف دولار. كما سيشهد هذا المعرض أعمالاً لبيير باسيل واستفاني داغر وليلى شرف الدين وثراء قبطان، من ضمنها صورولوحات ومنحوتات وغيرها.

المصدر: Ieva Saudargaite DouaihiStephanie Tager

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