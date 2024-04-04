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رقم قياسي جديد للذهب مع تجاوز الأونصة 2300 دولار

4/4/2024 10:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حطم الذهب رقماً قياسياً جديداً، أمس، مع تجاوز سعر الأونصة 2300 دولار للمرة الأولى مدفوعاً باحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي الخميس وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولارات في وقت سابق من الجلسة. وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2318.70 دولاراً.

وقال مايكل لانجفورد كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز ((ما يدفع سعر الذهب للارتفاع هو انخفاض قيمة العملات عالمياً مقابل الدولار لمجموعة من الأسباب.. ويقبل الناس على الذهب كوسيلة للحماية من انخفاض العملات محلياً)). وواصل مسؤولو الاحتياطي الاتحادي، ومن بينهم رئيس البنك جيروم باول، الأربعاء التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاشات والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس اليوم الجمعة، مع صدور بيانات جديدة للتضخم الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.08 دولاراً للأوقية ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 935.39 دولاراً فيما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017.83 دولاراً.

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