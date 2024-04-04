Friday, 05 April 2024 06:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«تسلا» تعتزم طرح «سايبر بيست» في مزاد

4/4/2024 10:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعتزم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا طرح أول مجموعة سياراتها من طراز سايبر بيست للبيع في مزاد عام، لتعطي جمهور عملائها فرصة لتجنب الانتظار شهوراً حتى يحصلوا على أعلى فئة في عائلة الشاحنة الكهربائية سايبر تراك التي قدمتها تسلا أواخر العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن منصة سوذبيز موتور سبورت للمزادات التي تم إطلاقها في العام الماضي ستعرض السيارة للبيع دون حد أدنى للسعر المقبول وهو ما يعني إمكانية بيعها بأي سعر ينتهي إليه المزاد الذي سيقام عبر الإنترنت، وينتهي يوم 9 أبريل الحالي.

تدير منصة موتور سبورت شركة مملوكة لكل من سوزبي ودوبونت ريجستري جروب المتخصصة في بيع خدمات التأمين وإنتاج الفاعليات الخاصة بالسيارات، وشركات أخرى.

ويتوقع منظمو المزاد وصول السعر بسهولة إلى أكثر من السعر المقترح على موقع تسلا والبالغ 99.990 دولاراً.

وتبلغ قوة محركات سايبر بيست 845 حصاناً وهو ما يزيد بشدة على قوة سايبر تراك المطروحة في الأسواق حالياً وتبلغ 600 حصان فقط. في الوقت نفسه يقل مدى سايبر بيست عن مدى سايبر تراك بنحو 20 ميلاً. كما يزيد سعرها عن سعر سايبر تراك البالغ 79990 دولاراً.

MENAFN04042024000110011019ID1108061564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث