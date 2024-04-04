«تسلا» تعتزم طرح «سايبر بيست» في مزاد

تعتزم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا طرح أول مجموعة سياراتها من طراز سايبر بيست للبيع في مزاد عام، لتعطي جمهور عملائها فرصة لتجنب الانتظار شهوراً حتى يحصلوا على أعلى فئة في عائلة الشاحنة الكهربائية سايبر تراك التي قدمتها تسلا أواخر العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن منصة سوذبيز موتور سبورت للمزادات التي تم إطلاقها في العام الماضي ستعرض السيارة للبيع دون حد أدنى للسعر المقبول وهو ما يعني إمكانية بيعها بأي سعر ينتهي إليه المزاد الذي سيقام عبر الإنترنت، وينتهي يوم 9 أبريل الحالي.

تدير منصة موتور سبورت شركة مملوكة لكل من سوزبي ودوبونت ريجستري جروب المتخصصة في بيع خدمات التأمين وإنتاج الفاعليات الخاصة بالسيارات، وشركات أخرى.

ويتوقع منظمو المزاد وصول السعر بسهولة إلى أكثر من السعر المقترح على موقع تسلا والبالغ 99.990 دولاراً.

وتبلغ قوة محركات سايبر بيست 845 حصاناً وهو ما يزيد بشدة على قوة سايبر تراك المطروحة في الأسواق حالياً وتبلغ 600 حصان فقط. في الوقت نفسه يقل مدى سايبر بيست عن مدى سايبر تراك بنحو 20 ميلاً. كما يزيد سعرها عن سعر سايبر تراك البالغ 79990 دولاراً.