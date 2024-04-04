«البنك الآسيوي للبنية التحتية» يضمن قروض البنك الدولي للمرة الثانية

يجري البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره بكين، محادثات لتقديم صفقة ضمان قرض ثانية للبنك الدولي، وهي خطوة من شأنها تعميق الشراكة بين المقرضين وتسمح للبنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، بزيادة الإقراض.

وتأتي المحادثات عقب اتفاق مماثل العام الماضي، عندما وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على إصدار ضمانات ائتمانية بقيمة مليار دولار مقابل قروض سيادية مدعومة قدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ذراع الإقراض للبنك الدولي. وكان المقصود من هذه الصفقة تمكين البنك الدولي للإنشاء والتعمير من استخلاص المزيد من ميزانيته العمومية التي تعاني من قيود السيولة.

ويأتي التعاون المتزايد في الوقت الذي يتم فيه حث البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف على التغلب على قيود رأس المال الصارمة وتعبئة الموارد المالية لمساعدة البلدان على التعامل مع التحديات مثل تغير المناخ.

وقال جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لصحيفة ((فاينانشال تايمز)): إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يجري أيضاً مناقشات مع بنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية حول مشاريع مماثلة.

البنك الدولي لديه الحاجة، ونحن، وفريقينا، نعمل لمعرفة ما إذا كان من الممكن الحصول على مشروع ضمان آخر. وقال جين في مقابلة: ((موقفي هو: نحن داعمون)).

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تأسس عام 2016 باعتباره رد بكين على البنك الدولي، لديه مجال لتوزيع المزيد من القروض، مع تصنيف AAA ورأسمال قدره 100 مليار دولار مقابل إقراض 50 مليار دولار فقط. وهذا يسمح بضمان قروض المؤسسات الأخرى بينما تقوم بتوسيع محفظتها الخاصة.

وقال جين إن قروض البنك الدولي التي يدعمها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عادة ما يكون أجل استحقاقها أقل من ثماني سنوات.

وأضاف أن البنك الدولي وغيره من المقرضين يمكن أن يكونوا معرضين بشكل مفرط للدول الفردية، ما يزيد المخاطر التي يمكن أن تساعد ضمانات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تقليلها.

وقال جين: ((أعتقد أن هذا هو أحد جوانب عمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف كنظام))، مشيراً إلى التمويل المشترك المباشر كخيار آخر. ولم يستجب البنك الدولي على الفور لطلب التعليق.

وقال ستيفن أوليري، رئيس مكتب إدارة المخاطر في بنك التنمية الآسيوي، إن البنك أبرم ثلاث صفقات منذ عام 2020 بإجمالي 3.5 مليارات دولار، (اثنتان مع البنك الإسلامي للتنمية وواحدة مع بنك التنمية الأفريقي.

وبموجب هذه الصفقات، يقوم الجانبان بتقليل تركيز المخاطر المتعلقة بدول معينة من خلال تبادل الضمانات).

وقال: نظراً لنجاح عمليات تبادل التعرض هذه في خفض رأس المال المستخدم، يسعى بنك التنمية الآسيوي بنشاط إلى إجراء تبادلات إضافية مع بنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف، فيما يتعلق بحلول الضمان المحتملة، حيث يضمن بنك التنمية المتعددة الأطراف الآخر جزءاً من تعرض بنك التنمية الآسيوي مقابل رسوم.

أخبر البنك الإسلامي للتنمية ((فاينانشال تايمز)) أنه يستكشف خيارات لتعظيم ((حجم قيمة وتأثير رأسمال البنك))، بما في ذلك الشراكات مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، من أجل ((تحسين التنويع أو معالجة قيود رأس المال المحددة)).

وقال البنك الإسلامي للتنمية: ((لقد أجرينا مناقشات أولية بشأن المعاملات المحتملة لتقاسم المخاطر، بما في ذلك الضمانات)).

ويضم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 109 أعضاء، بما في ذلك دول مجموعة السبع، ولكن ليس الولايات المتحدة. وتمتلك الصين أكبر حصة تصويتية بنسبة 27 %.

وتعرض البنك العام الماضي لصدمة بسبب استقالة رئيس الاتصالات السابق بوب بيكارد، الذي زعم أن الحزب الشيوعي الصيني اخترق البنك.

وأجرى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تحقيقاً داخلياً قال إنه لم يعثر على أي دليل يدعم هذه المزاعم، لكن كندا أصدرت بياناً في ديسمبر قالت فيه إنها تجري ((مزيداً من المراجعة)) للادعاءات.

ومن المتوقع أن يواجه البنك أيضاً عملية انتقالية حساسة العام المقبل. ومن المقرر أن يتنحى جين (74 عاماً) عن منصبه في يناير 2026 بعد إكمال فترة ولايته الثانية التي تستمر خمس سنوات.

وقال جين إن خلفه سيتم اختياره عن طريق الانتخابات، حيث يحتاج المرشح الفائز إلى دعم ((أغلبية ساحقة)) من ثلثي أعضاء البنك وثلاثة أرباع قوته التصويتية.

((إذا أرادت الصين أن تقترح مرشحاً - وأنا متأكد من أنها ستفعل ذلك - فسيتعين على المرشح الصيني أن يتنافس مع المرشحين الذين ربما تقترحهم الهند وكوريا))... أستراليا، نيوزيلندا، سنغافورة... قال: ((إنها مفتوحة للمنافسة)). وأضاف جين أن الهدف من التحول سيكون الحفاظ على روح التعددية للبنك.

وقد واجه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية انتقادات من الجماعات البيئية بشأن الإقراض المرتبط بالمناخ، والذي تعهد بمضاعفته ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومواصلته تمويل المشاريع المرتبطة بالغاز.

وقال جين إنه رغم أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية استبعد تمويل المشاريع التي تعمل بالفحم، إلا أنه لا يستطيع حظر الغاز بشكل كامل للدول العميلة التي كانت تنتقل إلى الطاقة النظيفة.

وقال: ((فقط عندما نتمكن من التأكد والتحقق من أن مشروع الغاز الذي مولناه سيحل محل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، يمكننا أن نفكر في التمويل)).

وأضاف ((هذه هي الشروط. وليس لدينا أي مشاريع قيد التنفيذ حتى بالنسبة لمشاريع الغاز. نحن نركز على مصادر الطاقة المتجددة)).