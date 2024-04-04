سرقة المتاجر والدفع الذاتي وحدود الذكاء الاصطناعي

خاضت الولايات المتحدة غمار موجة مريعة من جرائم السرقة في محال التجزئة، أو هكذا يريد كبار تجار التجزئة أن نصدق.

بدءاً من أواخر عام 2022، ارتفعت حالات السرقة بنسبة 80% في مناقشة النتائج المالية، بحسب ((ألفا سينس))، فيما حذر الاتحاد الوطني للتجزئة من مستويات ((غير مسبوقة)) من حالات سرقة المتاجر، ما دفع الخسائر إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 112 مليار دولار. وبدأت سلاسل الصيدليات في وضع مخزوناتها وراء أبواب زجاجية، وأحضرت شركة ((سي في إس)) كلاب حراسة، وحذرت ((تارجت)) من أن السرقة تشكل ((معوقاً مالياً بالغاً))، فيما ألقت شركة ((رايت إيد)) باللوم على ((السرقات السافرة)) في ضعف نتائجها المالية. أما شركة ((والغرينز))، فقد أشارت إلى وجود ((جريمة تجزئة منظمة)) وأغلقت بعض متاجرها في سان فرانسيسكو، فيما قدمت سلاسل أخرى تبريرات مماثلة.

ورغم بعض اللقطات المثيرة لعمليات السطو والسرقة أحياناً، إلا أن الأدلة على وجود مشكلة أوسع نطاقاً كانت ضعيفة. فقد بلغت الخسائر ((غير المسبوقة)) لعام 2022 إلى 1.6% من إجمالي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل عودة إلى متوسط الخسائر لعام 2019 بعد تراجعها في عام 2021.

وجدت دراسة منفصلة أجراها مجلس العدالة الجنائية حول سرقة المتاجر أن عدد الحوادث التي تم إبلاغ الشرطة بها قد ارتفع في نيويورك ولوس أنجليس ودالاس وأربع مدن أمريكية أخرى بين عامي 2019 و2023، لكنه انخفض في 17 ولاية قضائية أخرى.

ثم انتهت المحنة سريعاً. فقد توقف المسؤولون التنفيذيون لمتاجر التجزئة عن استخدام لهجة التهويل وعادوا إلى الحديث عن خسائرهم في المخزونات والإشارة إليها باستخدام عبارة ((انكماش))، مثلما فعلوا طيلة عقود.

وتتوقع ((تارجت)) حالياً ثبات خسائرها الناجمة عن حالات السرقة في 2024، فيما تراجعت معدلات الانكماش لدى ((والجرينز)) واعترف أحد مسؤوليها التنفيذيين في مناقشة لتقرير الأعمال في 2023 ((ربما بالغنا في الشكوى)) بشأن الجريمة.

وما زالت بعض سلاسل التجزئة تغلق متاجر لها، مثلما فعلوا قبل الجائحة، لكنهم يتحدثون غالباً عن تحسين الأداء لكن دون إشارة كثيراً إلى الجريمة.

يبدو حالياً أن غالبية الجلبة المُثارة إنما كانت عبارة عن ثرثرة من المسؤولين التنفيذيين لمتاجر التجزئة ممن كانوا يحتاجون إلى كبش فداء يلقون باللوم عليه في انحسار هوامش الربح، وهي الثرثرة التي فاقمتها التصريحات المحمومة والساسة التواقين إلى أن يبدو صارمين في وجه الجريمة.

لكن بقدر ما ازدادت السرقات، تُعد هذه التجربة نذيراً بحدود الأتمتة، حتى مع ترويج قطاع واسع من الشركات لإمكانية توفير الذكاء الاصطناعي للتكاليف.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الكثير من سلاسل المتاجر التي أفصحت عن قفزات غير مُتوقعة في معدلات الانكماش كانت قد كثّفت من استخدام تقنية الدفع الذاتي ((للفاتورة)) والمستشعرات إبّان الجائحة، فيما قللت أعداد الموظفين عند أدراج الخزينة وعلى أرضيات متاجرها. وخفضت هذه التدابير تكاليف العمالة، وساعدت المتاجر في تجاوز نقص العمالة التالي للجائحة.

مع ذلك، فقد ثَبُت أن الممرات الخالية وأدراج الخزائن الآلية غير مفيدة في مواجهة السلب الانتهازي والعصابات الإجرامية التي لاقت سهولة في التخلص من السلع المسروقة عن طريق المتاجر عبر الإنترنت. ولطالما كان الدفع الذاتي للفواتير مرتبطاً بازدياد وقائع السرقة.

وأشارت دراسة في 2018 إلى تقديرات بارتفاع الخسائر الناجمة عن السرقة بنسبة 75% عند اتجاه المتاجر إلى إتمام نصف معاملات السداد عن طريق الدفع الذاتي. وتؤكد استطلاعات العملاء هذا الأمر، فأفصح 21% من مستخدمي الدفع الذاتي لـ ((لاندينغ تري)) عن فشلهم في سداد مقابل ما يريدونه عن طريق الخطأ، واعترف 15% بتعمدهم السرقة.

ويمكن حالياً للذكاء الاصطناعي المرتبط بمستشعرات وكاميرات ترقب الوضع من الأعلى أن تتعرف على قدر كبير من الغش الذي يُرتكب عند عملية الدفع، والتنبيه عن السلوك المريب في الممرات الذي ربما ينذر بحالة سرقة. لكن ستحتاج المتاجر لأناس يتعاملون مع الأشقياء، وقد تكون المواجهات غير سارة أو خطرة.

رأت بعض متاجر التجزئة حكمة في إعادة البشر إلى العملية. فأعلنت ((دولار جنرال)) في الشهر الماضي، التي تدير متاجر للتخفيضات، خططاً لإلغاء الدفع الذاتي من 300 متجر تعاني مشكلات كبيرة مع السرقة وزيادة أعداد الموظفين البشر عند أدراج الخزينة في منافذ أخرى.

وفرضت ((تارجت)) قيوداً على الدفع الذاتي بحيث لا يخدم إلا سلال التسوق التي لا تزيد فيها عدد السلع عن 10.

وبالنسبة لـ ((والمارت))، فحدّت من استخدام الماكينات في بعض متاجرها. وصرح تود فاسوس، الرئيس التنفيذي لدى ((دولار جنرال)) لمحللين: ((نعتقد في أن هذه القرارات تحمل في طياتها احتمالية أن يكون لها تأثير إيجابي وكبير على انكماش المخزونات)).

وتوظّف سلاسل المتاجر حاليا مزيداً من مستقبلي العملاء ومراقبي المتاجر وحراس الأمن؛ لجماً لسوء السلوك في المقام الأول، فيما تعتمد على التكنولوجيا أيضاً لتساعدها في التعرف على ماهية السلع والصفوف التي تكون بأشد الحاجة للرقابة.

وقال جيري هيو، خبير التجزئة لدى ((ماكنزي)): ((تشعر متاجر التجزئة بالحاجة لتبني استراتيجية تقوم على جوانب متعددة. سيكون الذكاء الاصطناعي جانباً من كل حالة، لكن الوضع ليس واحداً في كل الحالات. ما نشهده هو تعديل وترتيب طبقي)).

اكتشفت متاجر التجزئة بالتجربة الصعبة أن التعاطي مع الجمهور غالباً ما يتطلب عنصراً بشرياً. ومع مسارعة صناعات أخرى إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف العمالة، يتوجب عليهم في الوقت ذاته الاستفادة من درس متاجر التجزئة.