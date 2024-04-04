شاومي تراهن على السيارات الكهربائية.. مركبة كل 76 ثانية

تخوض ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، محاولة جريئة لتصبح من بين أكبر خمس شركات مصنعة للسيارات، حيث أطلقت أول مركبة كهربائية لها، بعد شهر من تخلي الشركة المصنعة لهواتف (أيفون) عن مشروعها الذي دام عقداً من الزمن، لبناء سيارة أبل كار.

وأعلنت شركة شاومي الصينية عن طموحها الأكبر في مجال السيارات الكهربائية، من خلال حفل إطلاق في بكين لسيارة سيدان رياضية (سبيد ألترا 7)، ابتداءً من سعر تنافسي يبلغ 215 ألفاً و900 رنمينبي (29.867 دولاراً)، وتوافرها في متاجرها في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من هذا الأسبوع، مقارنة بسعر 237 ألفاً و900 رنمينبي لطراز تسلا موديل 3 القياسي.

وقال الملياردير لي جون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شاومي، أخيراً عن قرار أبل بإلغاء مشروع تيتان: ((لو كنت تيم كوك، لما كنت لأفعل ذلك أبداً)).

ووصف مشروع سيارة شاومي بأنه مشروعه الريادي الأخير، لكن طرازه الأول خرج للنور، وسط حرب شرسة، تهدف لخفض الأسعار في الصين، فضلاً عن الخيارات أمام المستهلكين، التي يمكن أن تزيد صعوبة التقدم في هذا القطاع.

في حين تستحوذ السيارات الكهربائية الآن على نحو ثلث مبيعات السيارات الجديدة في أكبر سوق للسيارات في العالم، توقّع المحللون والمسؤولون التنفيذيون أن تشهد الفترة القادمة عمليات دمج بين شركات صناعة السيارات القديمة، وعشرات الشركات الجديدة الوافدة إلى السوق.

ثمّة أيضاً مخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا، من أنه مع تباطؤ نمو الطلب المحلي في الصين، فإن موجة من صادرات السيارات الكهربائية الصينية ستغمر الأسواق الدولية، ما يثير المخاوف بشأن الممارسات التجارية غير العادلة والأمن القومي.

لم يستغرق الأمر سوى ثلاث سنوات فقط، حتى تتحول أول سيارة لشاومي إلى واقع، ما يعكس سرعة التطور في صناعة السيارات الكهربائية الصينية شديدة التنافسية والرائدة عالمياً، وعلى حرص شركات التكنولوجيا على اكتساب حصة في السوق.

كما حقّقت شركة هواوي الرائدة في صناعة الهواتف الذكية الصينية أيضاً، تقدماً كبيراً مع علامتها التجارية أيتو، إذ يعد طراز إم 7 رابع أفضل سيارة كهربائية مبيعاً في الصين حتى الآن هذا العام.

وقال لي يانوي عضو اللجنة الاستشارية لخبراء رابطة تجار السيارات الصينية، إن شاومي تواجه تحديات من شركات صناعة السيارات التقليدية، بما في ذلك تسلا وبي إم دبليو وبي واي دي وجيلي زيكر، والتي تقوم بخفض الأسعار.

وأكد لي أنهم لم يتركوا فرصة كبيرة لسيارة إس يو 7 لدخول حلبة المنافسة.

يتم التسويق لسيارة إس يو 7 كـ ((سيارة الأحلام))، التي من المقرر أن تنافس شركتي تسلا وبورش، ويمكنها التسارع بشكل أفضل من كليهما، وفقاً لتصريحات لي من شاومي.

وتعهد باستثمار 10 مليارات دولار في مشروع السيارات الكهربائية على مدار عشر سنوات، بهدف أن يصبح من بين أفضل خمس شركات لصناعة السيارات في العالم، خلال الــ 15 إلى العشرين عاماً القادمة.

وقال لي: ((تسعى شركة شاومي أوتو إلى النهوض بصناعة السيارات في الصين)).

وقال تايكو دي فييتر الخبير في سوق السيارات الصينية في مركز الأبحاث الهولندي كلينجينديل: ((الشركات الصينية لا تخشى تجربة شيء لم يتم القيام به من قبل، في حين أن المجموعات، مثل أبل، أكبر من أن تتخذ قرارات سريعة.

تتميز سيارة شاومي ذات المقاعد الخمسة بنظام تشغيل يعمل أيضاً مع هواتفها الذكية، وأجهزتها المنزلية، مثل مكيفات الهواء وأجهزة طبخ الأرز، ما يسمح للمستخدمين بالتحكم في جميع أنواع الأجهزة أثناء السير على الطريق.

وقال ييل تشانغ مؤسس شركة أوتوموتيف فورسايت الاستشارية، ومقرها شنغهاي: ((لا شك أن الشركة التي لديها منتج هاتف ذكي ونظام تشغيل خاص بها، تتمتع بميزة على شركات صناعة السيارات التقليدية، في ما يتعلق باتصال السيارة)).

ومع ذلك، يشير المحللون أيضاً إلى التفاوت بين قاعدة عملاء شاومي الحالية المهتمين بالقيمة، والمشترين المستهدفين لسيارة إس يو 7، الذين وصفهم لي بأنهم من ((النخبة)) البارعة في التكنولوجيا، ولديهم أذواق انتقائية.

بنت شركة شاومي، التي تأسست عام 2010، سمعة طيبة كعلامة تجارية للهواتف الذكية، توفر قيمة مقابل المال، ولا تزال قادرة على تقديم مواصفات متطورة، وبسعر ملائم للجميع، دخلت الشركة الصينية سوق الهواتف الذكية الفاخرة في السنوات الأخيرة، ولكن لا يزال أمامها طريق طويل لتغيير صورتها كشركة اقتصادية.

وتساءل تشانغ: ((هل تعتقد أن مستخدم هاتف شاومي، الذي يبلغ سعره ألف رنمينبي، يستطيع شراء سيارة كهربائية تبلغ قيمتها أكثر من 200 ألف رنمينبي)).

تتمتع شركة شاومي بميزة الخبرة في سلسلة التوريد الخاصة بتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية، والتي تساعد الآن في أعمالها الخاصة بالسيارات.

يبلغ مدى السيارة إس يو 7 حتى 830 كيلومتراً بشحنة واحدة، وسرعة قصوى تبلغ 265 كيلومتراً في الساعة، ووقت تسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.78 ثانية، وهو ما يعزوه إيفان لام المحلل في مجال الهواتف الذكية لدى ((كاونتر بوينت ريسيرش))، إلى شراكات شاومي ((المثالية)) مع مجموعة من الموردين، بما في ذلك عمالقة البطاريات كاتل وبي واي دي، وشركة صناعة المحركات الكهربائية إنوفانس.

وقال لام: ((تفتقر شركة شاومي الخبرة الكافية في مجال صناعة السيارات، لكنها شركة رائدة في مجال سلسلة التوريد، وانضمّت إلى السباق في وقت أصبحت فيه الأمور راسخة نسبياً)).

أظهرت النتائج المالية الكاملة للمجموعة للعام المنقضي أيضاً، أن أعمالها الأساسية في مجال الهواتف الذكية، لا تزال تدر تدفقاً نقدياً قوياً، يمكن أن يدعم مبادرة السيارات الكهربائية الخاصة بها، والتي تتكبد خسائر.

وقال لام: ((إنه ضرورة مطلقة لشركة شاومي، وهي شركة مدرجة في البورصة، أن تبحث عن موجة الازدهار التالية))، مضيفاً أن حجم سوق السيارات أكبر بعشر مرات من سوق الهواتف الذكية.

كما أن الشركة هي واحدة من القلائل التي تأخرت عن الانضمام إلى سوق السيارات الكهربائية في الصين، لتتلقى مباركة بكين.

وتفاعلت الحكومة الصينية مع تزايد القدرة الإنتاجية الفائضة في صناعة متورطة الآن في حرب أسعار شرسة، من خلال تشديد منح التراخيص.

ومع ذلك، تمكنت شاومي من الحصول على إذن لتحالفها مع شركة صناعة السيارات المملوكة للدولة (بايك) لتصنيع المركبات، في مصنع يقع على مشارف بكين، حيث تتوفر القدرة على صنع سيارة إس يو 7 كل 76 ثانية.

وقال محلّل السيارات دي فييتر: ((كونك متأخراً يمكن أن يجلب أيضاً شعوراً بالانتعاش للناس)). ((سوق السيارات الكهربائية في الصين لا يزال ديناميكياً للغاية، هناك مساحة كافية لنمو علامة تجارية جديدة)).