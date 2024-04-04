طفرة النمو الجنوبية تخلق اقتصاداً بسرعتين في منطقة اليورو

الإنتاج الاقتصادي للدول الأوروبية الجنوبية الأربع يتفوق بـ5 % على ألمانيا

أضافت إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان أكثر من 200 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي، من حيث الأسعار المعدلة على مدار الأعوام الستة الماضية، في حين توسع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بمقدار 85 مليار يورو فقط، بحسب تحليل أجرته شركة ((كابيتال إكونوميكس)) للاستشارات لصالح ((فايننشال تايمز)).

ولم ينمُ الاقتصاد الألماني إلا بالكاد، منذ تفشي جائحة فيروس ((كورونا)) في 2020، بعد تفاقم التباطؤ الحاد في قطاع التصنيع الضخم، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الحرب الأوكرانية.

وعلى النقيض، تلقت دول جنوبي أوروبا دعماً من انتعاش السياحة، بعد رفع قيود الجائحة، إضافة إلى انخفاض تعرضها لانكماش التصنيع، وفقدان الغاز الروسي الرخيص.

وقال آندرو كيننغهام كبير خبراء الاقتصاد المختصين بالشأن الأوروبي لدى ((كابيتال إكونوميكس))، إن الإنتاج الاقتصادي للدول الأوروبية الجنوبية الأربع ((يتفوق الآن بأكثر من 5 % على ألمانيا)).

ولكن طفرة النمو التي حدثت منذ عام 2017، تعكس جزئياً فقط، الأرض التي فقدتها هذه الدول منذ الأزمة المالية لعام 2008، التي عانت بعدها اقتصادات عديدة في ((أطراف)) منطقة اليورو أزمات مصرفية، واحتاجت إلى حزم إنقاذ.

وأوضح كيننغهام أن ((الدول الطرفية كانت أكبر بنسبة 20 % من ألمانيا قبل الأزمة المالية العالمية)).

وقال الخبير الاقتصادي إن الأداء المتفوق نسبياً لدول الجنوب، يبدو أنه ساعد المصرف المركزي الأوروبي في الحفاظ على توافق واسع حول توقيت الخفض المُحتمل لأسعار الفائدة، حيث يلمح غالبية واضعي السياسة النقدية لاحتمالية بدء التحرك في يونيو، إذا واصلت ضغوط الأسعار انحسارها.

وأضاف كيننغهام: ((خلافاً لما شهدناه في غالبية العقد المنصرم، فمن الواضح أن الاقتصادات الجنوبية لا تحتاج لسياسة نقدية أكثر مرونة مقارنة بالدول الأساسية، بل ربما يكون العكس صحيحاً)).

وساعد اقتصاد منطقة اليورو ثنائي السرعات، في تضييق الفجوة بين تكلفة الاقتراض بالنسبة دول جنوبي أوروبا مقارنة بألمانيا. وقد انخفض الفارق بين عوائد السندات لأجل 10 سنوات في إيطاليا وألمانيا مؤخراً، إلى أدنى مستوى له منذ عام، وهو مقياس للضغوط المالية، يتم مراقبته عن كثب 2021.

ويتوقع استمرار تفوق أداء دول الجنوب، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا، ثالث ورابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو، مع مواصلة النمو القوي هذا العام، في حين تظل ألمانيا والاقتصادات الشمالية الأخرى، مثل النمسا وهولندا، عالقة في مأزق.

وقال كيننغهام إنه يتوقع نمو اقتصادات هذه الدول الجنوبية الأربع بشكل جماعي، بنسبة تتخطى النمو في ألمانيا بـ 1 %، وذلك بين نهاية العام الجاري و2026. إلا أنه وغيره من خبراء الاقتصاد، شككوا في استمرار هذا الاتجاه بعد هذه النقطة.

ووجدت دراسة حديثة أجراها مصرف ((آي إن جي)) الهولندي، أن النمسا وبلجيكا وفرنسا وهولندا، خسرت القدرة التنافسية لتكاليف العمالة، بسبب النمو السريع للأجور خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن الأمر شهد تحسناً في إيطاليا وإسبانيا واليونان وإيرلندا، نتيجة التحسينات في الإنتاجية. أما في ألمانيا، فقد ظلت التنافسية ثابتة.

ثمّة عامل آخر، وهو صندوق تعافي الاتحاد الأوروبي البالغة قيمته 800 مليار يورو، الذي استفادت منه الدول الجنوبية بالدرجة الأولى، بفضل مزيج المِنَح والقروض الرخيصة، في مقابل إصلاحات بنيوية معززة للنمو. وتعد إيطاليا وإسبانيا أول وثاني أكبر المستفيدين من هذا الصندوق.

وذكر رافاييل دومينيش كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف ((بي بي في إيه)) الإسباني، أن نمو إسبانيا تلقى دفعة من ارتفاع معدل الهجرة، التي عززت القوى العاملة في البلاد بنسبة 1.1 % العام الماضي. ومع ذلك، حذر دومينيش قائلاً: ((أشك في استمرار فرق النمو هذا في المستقبل، في ضوء انخفاض استثمار إسبانيا في السكان بسن العمل، ونظراً إلى التراجع المُتوقع لنمو الإنتاجية)).

من ناحية أخرى، خفضت معاهد البحوث الاقتصادية الخمسة الكبرى في ألمانيا، تقديراتها لنمو البلاد في 2024 من 1.3 % إلى 0.1 %. رغم ذلك، رجحت هذه المعاهد تعافي النمو إلى 1.4 % العام المقبل.

وصرّح يانيس ستورناراس محافظ المركزي اليوناني، لـ ((فايننشال تايمز))، بأن قدراً كبيراً من تفوق الأداء الذي تمتعت به دول الجنوب، يُعزى إلى ((تعديل ألمانيا لنموذج أعمالها وفق الحقائق الجديدة))، وهي ارتفاع تكلفة الطاقة وصادرات أقل إلى الصين، مضيفاً: ((لا أعتقد في ديمومة هذا الوضع)).

ثمّة عامل آخر يلقي بظلاله على النمو الألماني، وهو التشديد الهائل للسياسة المالية، لتقليص عجز الموازنة الحكومية إلى نحو 2 % العام الماضي، امتثالاً لعودة العمل بقاعدة كبح الديون المقيدة في البلاد.

وعلى النقيض، حافظت دول الجنوب على سياسة مالية أكثر دعماً، فازداد عجز الموازنة الإيطالي إلى 7.2 % في العام الماضي.

لكنّ تعتزم إيطاليا كبح الإنفاق للوفاء بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي، التي تم استئناف العمل بها مؤخراً، ما يعني أنه من المتوقع أن يتلاشى أداؤها المتفوق. ويرى كيننغهام أن معظم النمو الإيطالي تقريباً منذ 2019، إنما كان نابعاً من محفزات ضريبية ((ممتازة))، التي عززت قطاع الإنشاءات الخاصة، منوّهاً بأن تقليص هذا البرنامج سيتسبب في أن هذا التوسع ((لن يكون مستداماً)).