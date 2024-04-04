«التخفيضات الإلكترونية» تختتم فعالياتها بعروض ترويجية و3 فائزين بجوائز كبرى

اختتمت حملة ((التخفيضات الإلكترونية الكبرى)) فعاليات دورتها الثانية، التي قدمت على مدار ثلاثة أيام من 29 وحتى 31 مارس الماضي تجربة تسوق عبر الإنترنت استثنائية، مكنت خلالها آلاف المتسوقين من شراء منتجات محلية وعالمية بأسعار مميزة، وذلك على مدار الساعة ومن أي مكان، وأيضاً الحصول على خدمة التوصيل إلى باب المنزل بكل سهولة.

وقدمت الحملة التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للمتسوقين، فرصة الحصول على تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار رائعة من متاجر التجزئة عبر الإنترنت في مختلف أنحاء دولة الإمارات، واستفاد المتسوقون من تخفيضات كبيرة على هدايا العيد والمجوهرات والأزياء والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية ومستلزمات الأطفال، ما شكل فرصةً فريدة للحصول على منتجاتهم المفضلة بأسعار حصرية. فيما حصل ثلاثة متسوقين من سعداء الحظ الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحملة على جوائز بقيمة 10000 درهم لكل منهم.

نجاح كبير

قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((بعد نجاح الدورة الأولى من حملة ((التخفيضات الإلكترونية الكبرى)) في عام 2023، حققت الدورة الثانية من الحملة نجاحاً كبيراً؛ إذ قدمت أكثر من 75 شركة محلية وعالمية لتجارة التجزئة ومنصة للتجارة الإلكترونية، عروضاً ترويجية رائعة للمتسوقين، وهو ما يمثل زيادة 20 % مقارنةً بالعام الماضي.

مشهد حيوي

وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل: ((بعد نجاحنا الكبير خلال حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى لعام 2023، فإن حملة هذا العام تسلط الضوء على المشهد الحيوي وبيئة التجارة الإلكترونية الواعدة في دبي. يأتي نجاح حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى 2024 تأكيداً على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية في وضع سياسات تتمحور حول العميل، وتبرهن على الإمكانات الهائلة والبيئة الخصبة للتجارة الإلكترونية في دبي. هذه المساعي تعكس متانة وعمق تعاوننا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتبرز التزامنا المشترك بتقديم تجربة تسوق إلكترونية استثنائية. إذ إننا نطمح إلى تحسين رحلة تسوق عملائنا باستمرار، مع مراعاة توفير العروض الملائمة التي تلبي الاحتياجات على اختلافها)).

احتياجات العملاء

وقال فيكاس تشادا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جمبو للإلكترونيات: ((في ظل التطور المستمر لمتطلبات المستهلكين، نلتزم في جمبو للإلكترونيات بتلبية احتياجات عملائنا أينما كانوا. كما نود أن نعرب عن خالص امتناننا لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على جهودهم ودعمهم الذي جعل دورة العام الجاري من الحملة تحقق نجاحاً استثنائياً)). وأضاف: ((توفر منصتنا عبر الإنترنت تجربة تسوق سلسة، وتقدم تشكيلة واسعة من المنتجات والعروض الحصرية والتوصيات المصممة خصيصاً بحسب تفضيلات كل عميل)).