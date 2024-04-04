إسرائيل تفتح معبر إيريز لأول مرة منذ 7 أكتوبر

أعلنت إسرائيل أنها ستسمح مؤقتاً بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر حدودها مع شمال القطاع، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليوم، حيث سيعاد فتح معبر إيريز المؤدي إلى القطاع المهدد بالمجاعة للمرة الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر.

وجاء في البيان الحكومي، الذي صدر بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن لنتانياهو بضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، أن «إسرائيل ستسمح بتسليم المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت عبر أشدود ومعبر إيريز»، بهدف «منع حدوث أزمة إنسانية وضمان مواصلة القتال».

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