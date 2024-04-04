اقتـحامات واعتقالات جديدة بالضفة
التاريخ
4/4/2024 9:06:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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