أعلن دخول وقت الإمساك .. وفاة مؤذن مسجد قبل لحظات من أذان الفجر

توفي مؤذن مسجد الحبشي، في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة في مصر قبل لحظات من أذان الفجر، بعد سنوات من رحيل شقيقه داخل نفس المسجد.

وكان عم طه صنيدق مؤذن مسجد الحبشي بدمنهور، توفى قبل

لحظات من أذان الفجر، بعد أن أعلن للمصلين دخول وقت الإمساك بقوله "ارفع الميه وانوي الصيام" إلا أنه سقط مغشيًا عليه، ليكتشف المصلون أنه فارق الحياة، بعد أن نوى الصيام وطلب من المصلين نية الصيام.واعتبر الأهالي ومعارف عم طه أن وفاته في المسجد أثناء أذان الفجر من علامات حسن الخاتمة، وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة دمنهور بعد إعلان وفاة مؤذن مسجد الحبشي داخل المسجد، بعد إعلانه للمصلين دخول وقت الإمساك وبدء الصيام.

من جانبه نعى إمام المسجد الشيخ رمضان عبدالحفيظ عم طه قائلا: "وفاة عم الحاج طه مؤذن جامع الحبشي منذ خمسين سنة، وذلك بعد ندائه برفع الماء، مات في الجامع الذي مات فيه قبله أخوه الأكبر منه عم إسماعيل بعد أن قام بتنظيف وتهيئة الجامع لصلاة الجمعة، ليكون في ذلك الأمر عبرة وعظة لكل الناس أنه من عاش على شيء مات عليه. عاش مؤذناً في الجامع، ومات مؤذناً في نفس الجامع رحمة الله على عم طه ورزقنا حسن الخواتيم"

ويعد مسجد الحبشي في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة مسجدًا تاريخيًا يقع وسط المدينة، وصمم المسجد على الطراز المملوكي، ووضع حجر الأساس للمسجد الملك فؤاد الأول في عام 1920م.

واعتمدت وزارة الآثار مسجد الحبشي بدمنهور، مسجدا أثريا منذ عام 2017 نظرًا لعراقته وتاريخه القديم الذي امتد لأكثر من 100 عام.

مسجد الحبشي له أهمية خاصة بين المساجد المختلفة بمدينة دمنهور ومحافظة البحيرة بأكملها، وذلك نظرا لقيمته الأثرية والمعمارية المختلفة، ويزداد وهج مسجد الحبشي تألقا مع روحانية شهر رمضان المبارك والذي يتوافد إلى رحابه المئات من المواطنين لأداء صلاة التراويح في ساحته العامرة.