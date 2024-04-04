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مجهول يطعن حاكم منطقة مورمانسك الروسية

4/4/2024 8:00:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت وكالات أنباء روسية، نقلاً عن الخدمة الصحفية لحاكم منطقة مورمانسك الروسية الواقعة في القطب الشمالي، أن مهاجماً مجهولاً طعن الحاكم بسكين في بطنه بعد اجتماعه مع مواطنين أمس.

وأضافت الوكالات أن الرجل اقترب من الحاكم أندريه تشيبيس بعد اجتماع في مقر إدارة بلدة أباتيتي الواقعة جنوبي ميناء مورمانسك شمالي روسيا.

ونقلت الوكالات عن المكتب الصحفي للحاكم قوله: «وقع هجوم مسلح وأُصيب بسكين في بطنه. وتم إلقاء القبض على المهاجم».

وأضاف المكتب: «يخضع الحاكم حالياً لعملية جراحية. لم يفقد الوعي (بعد الحادث) وتوجه إلى سيارته بنفسه. وفي طريقه إلى المستشفى كان يتحدث ويجيب عن الأسئلة».

ولم تذكر الوكالات شيئاً عن الدافع المحتمل للاعتداء.

ويعد الهجوم المسلح على موظف عمومي أمراً نادراً نسبياً في روسيا، وخصوصاً في منطقة واقعة بالقطب الشمالي مثل مورمانسك، على بعد نحو 1500 كيلومتر شمالي موسكو.

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