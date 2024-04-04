تقرير عن استخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي لقصف أهدافها في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) أمس، أن الولايات المتحدة تراجع تقريراً إعلامياً يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف التي يقصفها في غزة.
ونُشر التقرير في موقعي +972 ماجازين ولوكال كول يوم الأربعاء.
وبشكل منفصل، سُئل كيربي في المقابلة أيضاً عن تقرير لموقع «أكسيوس» أفاد بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية وافق على فتح معبر إيريز مع غزة للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.
ورد كيربي بالقول إنه إذا كان هذا التقرير صحيحاً فإن هذه الأنباء مرحَّب بها.
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