تقرير عن استخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي لقصف أهدافها في غزة

كشف جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) أمس، أن الولايات المتحدة تراجع تقريراً إعلامياً يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف التي يقصفها في غزة.

ونُشر التقرير في موقعي +972 ماجازين ولوكال كول يوم الأربعاء.

وبشكل منفصل، سُئل كيربي في المقابلة أيضاً عن تقرير لموقع «أكسيوس» أفاد بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية وافق على فتح معبر إيريز مع غزة للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

ورد كيربي بالقول إنه إذا كان هذا التقرير صحيحاً فإن هذه الأنباء مرحَّب بها.

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