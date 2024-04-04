1400 فعالية في «الشارقة القرائي للطفل»

كشفت ((هيئة الشارقة للكتاب))، عن أن فعاليات الدورة الـ15 من ((مهرجان الشارقة القرائي للطفل)) تتضمن أكثر من 1400 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، يقدمها 190 ضيفاً من 25 دولة، منها 50 فعالية ثقافية يقدمها 71 مشاركاً، كما يشارك في المهرجان 186 دار نشر من 20 دولة، حيث سيرحب بالجمهور والزوار بدءاً من مطلع مايو المقبل وحتى الـ 12 منه في ((مركز إكسبو الشارقة))، تحت شعار ((كن بطل قصتك)).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس في مقر هيئة الشارقة للكتاب، تحدث فيه كل من سالم الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وخولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، بحضور محمد العميمي، نائب رئيس شراكات الأعمال وخدمة العملاء في شركة ((اتصالات من e&))، ومجموعة من الشخصيات الثقافية وممثلي وسائل الإعلام.

بناء عقول

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: ((تتبنى الشارقة، برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، جملة من القيم الأساسية تجاه النهوض بوعي الأطفال ومعارفهم، فنحن نؤمن أن عقول الأطفال ليست أوعية يجب ملؤها، وإنما هي مصابيح يجب أن ننيرها، والفرق بين الحالتين كبير، فالأولى يحمل فيها الطفل معلومات ربما لا يدرك كيف يوظفها، أما الثانية فهو يرى الطرق واضحة أمامه، يستطيع أن يوظف ما يملك، ويكتشف من جديد)).

وأضاف: ((نعمل ليكون مهرجان الشارقة القرائي للطفل بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، نموذجاً في إعداد الجيل القادم من القادة والمبتكرين وصناع التغيير والمبدعين، ونعمل لتظل الشارقة مركزاً سباقاً لاستثمار المعرفة في بناء المجتمعات)).

من جهتها، قالت خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل: ((تقام الدورة الـ 15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل تحت شعار (كن بطل قصتك)، لتؤكد قوة القراءة في صياغة مستقبل أطفالنا)).

بدوره، كشف منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، عن أن الدورة الثالثة من ((مؤتمر الموزعين الدولي))، ستشهد مشاركة 470 ناشراً وموزعاً وبائعاً من 75 دولة.

فعاليات وعروض

وينظم المهرجان 1400 فعالية متنوعة مخصصة للأطفال، يشارك فيها 190 ضيفاً من 25 دولة، فيما تتضمن الفعاليات عدداً من ورش العمل الموجهة للأطفال، كما يتضمن المهرجان 960 ورشة يقدمها 34 ضيفاً من 10 دول.

ويستقبل المهرجان ضمن ركن الطهي نخبة الطهاة حول العالم، فيما يتضمن ركن الكتب المصورة (كوميكس) 132 فعالية وورشة عمل وجلسة حوارية يقدمها 31 مشاركاً من 4 دولة. ويحتفي المهرجان، بالمبدعين في قطاع كتاب الطفل، حيث استقبلت الدورة الـ 12 من ((جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل)) 425 مشاركة من 48 دولة، ومن المتقدمين للجائزة 239 مشاركاً عربياً و186 أجنبياً، وتضمنت دورة هذا العام إطلاق فئة اليافعين.

وتنطلق خلال أيام المهرجان مسابقة ((فارس الشعر)) التي تهدف إلى تشجيع الأطفال واليافعين على قراءة وحفظ وإلقاء الشعر العربي، ضمن ثلاث فئات، كما تنطلق فعاليات الدورة الثانية من ((مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة))، من 1 إلى 5 مايو المقبل، ويتضمن أكثر من 60 فعالية، ويحتفي بمرور 30 عاماً على إنتاج فيلم ((الأسد الملك))، ويتضمن عرضاً استثنائياً للفيلم، كما يوفر المؤتمر لقاءات مع منتجي المحتوى المرئي والمسموع لبحث فرص العمل وشراء الحقوق من ناشري الكتب، إلى جانب دورة تدريبية مكثفة على مدار أربعة أيام بالتعاون مع خبراء Aardman Academy. وتشمل فعاليات مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، مشاركة نخبة من الفنانين الحائزين على جوائز عالمية.