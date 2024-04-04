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تفتّح أزهار الكرز في طوكيو يلهم الفنانين

4/4/2024 7:18:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لا يزال تفتّح أزهار الكرز ينثر البهجة ويلهم الفنانين ومحترفي التصوير ومحبي التقاط الصور من الناس في طوكيو، في هذه الأيام، حيث يتوافد السكان والزائرون على المتنزهات للاستمتاع بالمناظر الجميلة لهذا الموسم، الذي تأخر هذا العام، بسبب بداية الربيع الباردة في العاصمة اليابانية.

وقد اجتمع عدد كبير من محبي الزهور في وسط طوكيو، للاستمتاع بمنظر أغصان أشجار الكرز المنحنية تحت البتلات الوردية والبيضاء، المتأرجحة في محيط القصر الإمبراطوري. وقال ميتشيتاكا سايتو (68 عاماً)، لوكالة فرانس برس، إنه يقصد المكان سنوياً في الربيع، موضحاً أن ((أزهار الكرز ترتدي طابعاً رمزياً للغاية، فهي تجعل كل شيء حولك سعيداً وجميلاً)).

وأضاف سايتو ((هذا يجعلني أشعر وكأنني بدأت بداية جيدة لهذا العام))، الذي يبدأ في الشركات والمدارس اليابانية في الأول من أبريل. بالنسبة ليابانيين كثر، يمثّل تفتّح أزهار أشجار ((ساكورا))، كما تُعرف محلياً، بداية جديدة، كما يرمز في الوقت عينه إلى الطبيعة العابرة للأشياء.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الخميس، أن النوع الأكثر شيوعاً من أشجار الكرز في البلاد ((سومي يوشينو))، وصل إلى ذروة تفتّح زهره.

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