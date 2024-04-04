«دبي للثقافة» تحفز الناشئة على اكتشاف روائع الخط والزخرفة

أجندة ثرية بفنون الزخرفة وورش متخصصة بالخط العربي، أعدتها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لزوار مركز الجليلة لثقافة الطفل، من خلال مشروع ((دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب)) الهادف إلى تحفيز أصحاب المواهب الناشئة على اكتشاف روائع الخط العربي وفنون الزخرفة الإسلامية، وهو ما يتماشى مع التزامات الهيئة الرامية إلى صون هذا الفن والمحافظة عليه والتعريف بجمالياته وتعزيز حضوره على الساحة عبر إيجاد منصات متنوعة قادرة على تمكين المبدعين وتشجيعهم على إبراز وعرض أعمالهم الفنية المستلهمة من الخط العربي أمام كافة شرائح المجتمع.

آفاق

ويتضمن برنامج المشروع الذي يقام ضمن أيام نهاية الأسبوع خلال الفترة من 16 وحتى 30 أبريل الجاري، 16 ورشة عمل متنوعة، تفتح أمام الناشئة من عمر 13 عاماً فما فوق، والمهتمين بالخط العربي وهواة هذا الفن آفاقاً تعليمية وتثقيفية جديدة تمكنهم من صقل مهاراتهم في فن الخط العربي الكلاسيكي، وتتيح لهم فرصة تعلم كيفية ضبط كتابة ورسم الحروف وتكويناتها، إلى جانب التعرف على مبادئ ((الزخرفة والتذهيب)) وأسسها وخاماتها المبتكرة، وطرق التلوين وتوزيع مفردات الزخرفة.

خطاطون

تشرف على المشروع نخبة من الخبراء والمختصين في فن الخط العربي، ومن بينهم الخطاط عبد الرزاق المحمود الذي سيتولى تقديم دورة متخصصة في خطي الثلث والنسخ، بينما يشرف الخطاط عدي الأعرجي على دورة خطي الإجازة والديواني الجلي، فيما يقدم الخطاط زيد الأعظمي دورة متخصصة في خط الرقعة، أما الخطاط مصعب دوري فسيقدم دورة الزخرفة والتذهيب.

روائع

يذكر أن كافة ورش عمل المشروع صممت بعناية لتمكين المشاركين من استكشاف روائع هذا الفن وتاريخه ومدارسه المتنوعة، ما يساعد على تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم الإبداعية، ويحفز على تنمية روح الابتكار لديهم وتشجيعهم على إطلاق العنان لمواهبهم ومخيلاتهم وإنتاج أعمال فنية احترافية.