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دارا أوبرا باريس الرئيسيتان تغلقان للتجديد

4/4/2024 7:18:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت معلومات بأن داري الأوبرا الرئيسيين في باريس من المتوقع أن تغلقا بين 2027 و2030، للخضوع لأعمال تجديد وتطوير واسعة.

وحالياً تخضع دار أوبرا جارنييه التي تضم نحو 1900 مقعد، لتجديد الواجهة بتكلفة سبعة ملايين يورو (6.7 ملايين دولار). ومن المتوقع أن تغلق الدار في موسم 2027 - 2028.

ومن المتوقع أن تغلق دار أوبرا الباستيل التي تضم نحو 2700 مقعد، في موسم 2029 - 2030، بحسب ما قالته المنظمة. ويمكن العثور على أماكن أداء بديلة بحلول ذلك الموعد.

ويرأس المدير الفني الألماني ألكسندر نيف الأوبرا الوطنية في باريس منذ 2020. وقبل أسابيع قليلة، جرى تمديد ولايته حتى 2032.

وتولى نيف، الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، رئاسة المسرح الموسيقي الشهير على خلفية صعوبات اقتصادية. وفي ظل قيادته، حققت المؤسسة ربحاً قدره 3.2 ملايين يورو في 2023، وهي أول مرة تحقق فيها ربحاً منذ 2017.

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