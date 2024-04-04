إطلاق كتاب «شاهد على عصر زايد» لعبد الغفار حسين في «العويس الثقافية»

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مساء أول من أمس، حفلاً لتوقيع كتاب ((شاهد على عصر زايد)) للأديب الإماراتي عبدالغفار حسين، والصادر حديثاً عن المؤسسة، بحضور الدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء المؤسسة، ووجوه ثقافية إماراتية وعربية، وعدد كبير من محبي الثقافة ومن الشخصيات الإعلامية، وأصدقاء المؤسسة.

أدار المحاضرة الكاتب والناشر جمال الشحي الذي عَرّف بالمحاضر، مشيراً إلى أهم النقاط في حياته باعتباره أول ناقد أدبي في الإمارات، وتدرج في المناصب في بلدية دبي، وساهم في تأسيس جائزة السلطان علي العويس الثقافية، فضلاً عن حضوره الواسع في الحياة الثقافية والحياة العامة في الدولة، وفي رصيده مجموعة من الكتب المتميزة التي أغنت الساحة الثقافية والمكتبة الإماراتية والعربية.

وتحدث عبدالغفار حسين عن كتابه ((شاهد على عصر زايد)) قائلاً: ((هذا الكتاب أضاء على جوانب من شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث قُسم الكتاب إلى: ((أقوال في زايد)) و((الشيخ زايد الربان القدير)) و((الشيخ زايد رجل القيادة والدولة))، وتفرع هذا العنوان إلى: ((زايد القائد السياسي)) ـ ((الجيش ونواة التكوين)) ـ ((زايد والخطى نحو قيام الاتحاد)) ـ ((زايد وراشد عضدان لمواجهة الأطماع)) ـ ((زايد وخلق النموذج الفيدرالي)).

وعرج عبدالغفار حسين في محاضرته، على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في سنوات الإرهاص قبل قيام الاتحاد ودوره في تكوين الاتحاد الخليجي، وتطرق إلى مشروعه السياسي الجريء وعلاقته بالبيئة. كما استعرض مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتحدث عن مكانته في مصر وجميع الدول العربية، وذلك إضافة إلى حديثه عن المواضيع التي أضاءت على شخصية الأب المؤسس.

وجاء الكتاب بـ 234 صفحة من القطع المتوسط وضم عشرات الصور ذات القيمة التاريخية والتوثيقية. كما تصدرت الكتاب مقدمة بقلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، جاء فيها: ((لقد سعدتُ كثيراً بقراءة هذا الكتاب المتميز، ومبعث سعادتي أنه يعكس احتراماً كبيراً ومحبة صادقة من المؤلف للشيخ زايد، ويعبر عن اعتزازه بهويته الوطنية وبانتمائه وولائه لهذا الوطن العزيز)).

ويضيف معاليه: ((الفصول المتعددة لهذا الكتاب، إنما تصف بقلم كاتب مرموق شهد الأحداث بنفسه، بعض أعمال ومواقف وإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بما في ذلك نشأته في مدينة العين وإنجازاته في بناء الدولة وتأسيس الاتحاد مع أخيه، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بالإضافة إلى إنجازاته الهائلة في تحويل الصحراء إلى واحات خضراء، وتأسيسه لمقومات الأمن والأمان، واهتمامه بالتعليم والثقافة والتراث، واعتماده الراسخ على العلوم والتقنيات والتواصل الإيجابي مع الأمم والشعوب كأدوات لتحقيق التقدم والنماء، بل وكذلك حرصه على تعزيز مسيرة المنطقة والأمة، وعمله الدؤوب من أجل نشر مبادئ السلام والوفاق في كل مكان)).